Tekniker el

2025-09-05
Vill du arbeta med teknik i en samhällsviktig verksamhet där ditt arbete bidrar till att vården fungerar varje dag? Vi söker nu en tekniker inom el till fastighetsdriften på länssjukhuset i Kalmar.
Tjänsten innebär ett brett arbetsfält med arbetsuppgifter inom drift och service vid våra fastigheter i Kalmar med omnejd. Arbetet är flexibelt med stort ansvar där du självständigt arbetar med drift och service av våra elanläggningar och fastighetstekniska installationer. Du kommer arbeta både avhjälpande och mot beställning från våra kunder men också förebyggande enligt vårt tillsyn- och skötselprogram.
Efter introduktionstid deltar du i vårt beredskapsarbete, med en inställelsetid på högst 45 minuter.
Om dig
Du har en utbildning som elektriker eller annan utbildning inom elteknik, alternativt utbildning och kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig. För att lyckas i tjänsten behöver du ha några års erfarenhet av service och underhåll gärna vid en större verksamhet. Då Region Kalmar län satsar på nya och moderna fastigheter som medför omfattande teknik och säkerhet så behöver du ha god IT-vana. Tjänsten kräver att du har B-körkort.
Hos oss kombinerar du din kunskap som tekniker med servicekänsla och gott kundbemötande. Vi ser gärna att du har ett gott ordningssinne, är självständig och flexibel. Du har en god samarbetsförmåga och tycker om möten med människor. Du har även ett genuint intresse för teknik och det är viktigt att du är kvalitetsmedveten och har förmågan att lägga upp ditt arbete på ett effektivt sätt för vår verksamhet.
Tjänsten kan komma att säkerhetsprövas.
Din framtida arbetsplats
Vi är idag tjugosju tekniker, sex ingenjörer samt två administratörer som tillsammans arbetar med den dagliga driften av våra fastigheter i södra Kalmar län. Hos oss får du möjlighet att växa i din yrkesroll genom samarbete med kunniga kollegor samt via interna och externa utbildningar. Vi erbjuder dagtidsarbete måndag-fredag med möjlighet till flexibel arbetstid. Placering är på Länssjukhuset i Kalmar.
Fastighetsdriftens uppdrag är att ansvara för drift och underhåll av Region Kalmar läns komplexa byggnader och utrustningar. Vi arbetar med avancerad teknik, vilket är en stor del av dagens sjukvård. Det är extra viktigt att den tekniska utrustningen fungerar och utvecklas, eftersom den kan vara med och rädda liv.
Vi är en del av Regionservice, som är 500 medarbetare med specialkompetens inom flera olika yrkesområden. Tillsammans ansvarar, utför och utvecklar vi servicetjänster för Region Kalmar läns verksamheter.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Regionservice Kontakt
Johan Carlsson, 1:a linjens chef fastighetsdrift 010-3580696
9494464