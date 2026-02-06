Teknikenheten söker fastighetstekniker
2026-02-06
Teknikenheten söker Fastighetstekniker - vill du vara med och utveckla framtidens Nässjö?
I Nässjö kommun formar vi framtiden med kunskap, innovation och öppenhet. Vi vågar tänka stort, driva utveckling och ge nya idéer utrymme att växa till hållbara lösningar. Teknikenheten ansvarar för drift, skötsel och utveckling av kommunens fastigheter - lokaler där tusentals invånare vistas varje dag.
Vi växer och söker nu en fastighetstekniker som vill bidra till trygga, energieffektiva och välfungerande fastigheter i Nässjö kommun.Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Som fastighetstekniker arbetar du i ett brett tekniskt område med både praktiska och analytiska arbetsuppgifter. Du ansvarar för att våra fastigheter fungerar optimalt och att verksamheten har rätt förutsättningar för sin dagliga drift.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Drift, tillsyn och skötsel av fastigheternas tekniska system
• Felsökning och åtgärder inom värme, ventilation, styr- och reglerteknik
• Underhåll av värmeväxlare, värmepumpar, fläktar, styrsystem och fastighetsteknik
Brandskydd & SBA
• Arbeta med SBA Systematiskt brandskyddsarbete
• Utföra tillsyn och skötsel av tekniska brandskyddssystem såsom brandlarm, utrymningslarm, sprinkler, släcksystem och nödbelysning
• Säkerställa att gällande regelverk och rutiner följs
Energieffektivisering
• Genomföra analyser av energiförbrukning
• Föreslå och genomföra optimeringsåtgärder
• Arbeta långsiktigt för att sänka kostnader och klimatpåverkanKvalifikationerUtbildningsbakgrund
Eftergymnasial utbildning inom fastighetsteknik, energi, VVS eller styr- och reglerteknik. Högre utbildning och specialisering värderas mycket högt. Dokumenterad erfarenhet kan ersätta formell utbildning.
ÖVRIGT
