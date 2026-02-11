Teknikansvarig Väg, Gata, Mark
Ramboll Sweden AB / Foto- och filmjobb / Luleå Visa alla foto- och filmjobb i Luleå
2026-02-11
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ramboll Sweden AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Skellefteå
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige
Om rollen
På Ramboll arbetar vi enligt vår strategi - "The Partner for Sustainable Change" - och söker nu dig som vill vara med på denna resa och bidra till en mer hållbar framtid.
Vill du vara med och göra skillnad i en värld i stort behov av förändring och samtidigt få möjlighet att utvecklas vidare inom ditt expertisområde? Då är du troligtvis den vi söker. Vi välkomnar dig till en samarbetsinriktad miljö där innovation, teknik och hållbara samhällen är vårt gemensamma fokus. Till din hjälp har du engagerade kollegor med lång erfarenhet och bred expertis inom många teknikområden.
Du drivs av att arbeta nära kollegor både inom ditt eget och andra teknikområden, där du bidrar med din erfarenhet och kompetens. Som teknikansvarig får du en viktig roll i att ta fram och föreslå kvalitativa och genomförbara tekniska lösningar, samtidigt som du leder projekteringsarbetet.
Vi är intresserade av att komma i kontakt med dig som är redo för nya utmaningar och vill veta mer om oss på Ramboll. Till den här rollen tror vi att du har minst fem (5) års erfarenhet av ledande projektering samt goda kunskaper i Civil 3D. Har du kunskap och erfarenhet av Open Roads är det till din fördel. För att säkra kvaliteten i våra leveranser är det viktigt att du har goda kunskaper i 3D-projektering. Har du dessutom erfarenhet av att arbeta i komplexa uppdrag är det meriterande.
Du kommer att tillhöra din lokala enhet som i sin tur ingår i divisionen Highways & Infrastructure. Som vår nya Teknikansvarig Väg, Gata, Mark kommer du att leda och ansvara för den tekniska framdriften i både singel- och multidisciplinära uppdrag av varierande storlek. Vi arbetar i projekt för statliga, kommunala och privata kunder, och du samarbetar tätt både nationellt och internationellt. Ena dagen kan du teknikleda ett projekt i Sundsvall eller Göteborg, för att nästa dag arbeta i projekt i Stockholm, England eller Danmark.
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och dina sociala förmågor. Du ska vara kommunikativ och samarbetsinriktad, och vi ser gärna att du har god kompetens inom mark- och gatuprojektering.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Samordning och ledning av projektörer inom väg-, mark- och gatuprojektering
Ansvar för ekonomi, tidsplanering och resurser inom teknikområdet
AMA-texter - bidra med teknikområdets koder i TB och MF
Bistå och/eller handlägga anbud tillsammans med kollegor
Utveckla enhetens arbete i samarbete med kollegor både nationellt och internationellt
Säkerställa teknisk kvalitet och bidra med lösningsförslag i projekten
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att följande stämmer in på dig
Har goda kunskaper om regelverk inom mark- och gatuprojektering och erfarenhet som väg-, mark- eller gatuprojektör
Har en högskole- eller universitetsutbildning inom samhällsbyggnad
Har god kompetens inom 3D-projektering, särskilt i Civil 3D (Open Roads är meriterande) Har intresse av att nätverka och bygga relationer, både internt och externt
Har god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska
Erfarenhet av komplexa uppdrag är meriterande
Har ett stort intresse för att arbeta med våra internationella kollegor
kunskaper i tyska språket
förmåga att arbeta i globala miljöer
Välkommen till Ramboll Transport och Ramboll Sverige
Ramboll är ett av Sveriges ledande internationella teknik- och arkitekturkonsulter. Vi har 30 kontor med totalt 1 800 experter som arbetar tvärvetenskapligt med både stora och små projekt. Globalt är vi 18 000 anställda i 35 länder. Vi kombinerar lokal insikt och erfarenhet med en global kunskapsbas för att skapa hållbara samhällen och driva positiv förändring för våra kunder. Vi kallar det: Bright Ideas. Sustainable Change.
Inom Transport utvecklar vi bland annat urbana grönstrukturer för ett bättre stadsklimat och goda förutsättningar för gemenskap, hälsa och trygghet. Vi skapar också hållbara transportlösningar där ekonomisk tillväxt och långsiktiga samhällsvinster går hand i hand med människors behov av frihet och närhet.
Som The Partner for Sustainable Change hjälper vi våra kunder att förverkliga sina mål och navigera i övergången till en mer hållbar framtid.
Låt oss veta mer om dig
Vi vet att vissa sökande endast lämnar in en ansökan om de uppfyller alla villkor. Passion och potential kan dock väga tyngre än ett perfekt CV. På Ramboll får du hjälp och stöd att växa. Om du identifierar dig med den här rollen men inte uppfyller alla kriterier vill vi gärna att du ändå skickar in din ansökan. Du kan vara det perfekta valet för den här tjänsten - eller för en annan roll i vårt team.
Vi tar tacksamt emot ditt CV, eller några rader om dig själv som ett första steg, och ser fram emot att få veta mer om dig om du har den profil vi söker.
Lika möjligheter för alla
För att skapa samhällen och städer där både människor och natur kan blomstra behöver vi olika erfarenheter och perspektiv. Det är våra olikheter som gör att Ramboll och våra medarbetare ständigt utvecklas! Vi välkomnar ansökningar oavsett ålder, könstillhörighet, kulturell bakgrund, livssituation eller livsåskådning. Vi värdesätter en inkluderande arbetsmiljö och kultur och strävar efter att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla medarbetare. Vi lyssnar och lär av varandra, och ser till att det finns en balans mellan arbete och fritid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ramboll Sweden AB
(org.nr 556133-0506)
971 26 LULEÅ Arbetsplats
Luleå Jobbnummer
9737693