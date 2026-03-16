Technical Operations Manager till Åhléns
Om din roll
Som Technical Operations Manager ansvarar du för förvaltningen av Åhléns affärskritiska system. Du leder våra systemförvaltare och säkerställer att våra systemmiljöer är stabila, säkra och fungerar effektivt för verksamheten.
Rollen är både operativ och strategisk vilket innebär att du inte bara leder teamet utan också själv är tekniskt involverad när det behövs, exempelvis vid incidenter, större förändringar eller tekniska förbättringar.
Du har ett särskilt ansvar för ERP-systemet där du behöver förstå arkitekturen och systemlandskapet för att kunna kravställa leverantörer, stötta organisationen och säkerställa att lösningen fungerar i praktiken.
En viktig del av rollen är även att utveckla hur vi arbetar med systemförvaltning, incidenthantering och leverantörsstyrning. Detta med målet att skapa en mer strukturerad och modern förvaltningsorganisation.
Exempel på arbetsuppgifter
Ansvara för drift, vidareutveckling och teknisk förvaltning av ERP-system och andra affärskritiska system
Säkerställa förvaltning och stabil drift av Åhléns SaaS-baserade systemlandskap
Leda och stötta teamet av systemförvaltare i deras dagliga arbete
Strukturera och leda RCA-processer (Root Cause Analysis) vid större incidenter
Säkerställa att leverantörer levererar enligt avtal och SLA:er
Kravställa och föra tekniska dialoger med systemleverantörer
Arbeta med förbättringar av systemarkitektur, integrationer och tekniska arbetssätt
Samverka nära verksamheten för att säkerställa att systemen stödjer affärsprocesserna
Vi erbjuder dig:
Åhléns har funnits i många svenska hjärtan i över 120 år. Med en lång historia inom detaljhandeln fortsätter vi drivas av ständig utveckling och hos oss får du vara med på en spännande resa där vi kombinerar vår historia med innovation och nya arbetssätt för att skapa en lönsam och hållbar framtid.
Här får du en nyckelroll i utvecklingen av Åhléns IT-förvaltning med möjlighet att påverka hur vår framtida systemförvaltningsorganisation ska se ut.
Till oss tar du med dig:
Erfarenhet av arbete med ERP-system, särskilt Microsoft Business Central
Erfarenhet av drift eller förvaltning av affärskritiska system
Förståelse för systemarkitektur, integrationer och API:er
Erfarenhet av att arbeta i molnbaserade miljöer (IaaS, PaaS eller SaaS)
Erfarenhet av incidenthantering och strukturerad problemlösning
Förmåga att samarbeta med externa leverantörer och följa upp leveranser mot SLA
God kommunikativ förmåga i svenska och engelska
Erfarenhet av att leda team är meriterande.
För att lyckas i rollen ser vi att du har ett strukturerat och analytiskt arbetssätt och trivs i en roll där du får kombinera ledarskap med tekniskt djup och strategi. Du är trygg i tekniska dialoger med både leverantörer och interna intressenter och kan översätta tekniska frågor till affärsnytta. Samtidigt är du en närvarande ledare som stöttar teamet och bidrar till att utveckla arbetssätt och samarbeten.
Rollen kräver också flexibilitet och ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du är bekväm med att växla mellan strategiska diskussioner och mer operativt arbete, och du är närvarande när det behövs för att stötta teamet och säkerställa att arbetet går framåt.
Om rekryteringen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Du blir en del av vårt team på huvudkontoret på Dalagatan 100. Vi ser gärna att du kan börja hos oss efter sommaren.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
Som Technical Operations Manager på Åhléns blir du en del av ett passionerat team som drivs av affärsmannaskap och entreprenörskap. Vi ger dig förtroende och möjligheten att växa i en utvecklande miljö.
Med det hälsar vi dig varmt välkommen till Åhléns!
