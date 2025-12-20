Technical & Marketing Specialist till Axis Communications
Academic Work Sweden AB / Marknadsföringsjobb / Lund Visa alla marknadsföringsjobb i Lund
Nu har du chansen att bli en viktig nyckelspelare på en av regionens mest attraktiva arbetsplatser! Axis Communication bidrar till en smartare och tryggare värld genom sina innovativa nätverkslösningar. Gillar du att arbeta som länken mellan utveckling och verksamhet samtidigt som du har en stark känsla för kvalitet och effektivitet kommer du garanterat att känna dig som hemma!
OM TJÄNSTEN
Vi söker en driven och mångsidig projektledare som säkerställer ett smidig genomförande av Axis Experience Center (AEC) genom att hantera både marknadsförings- och tekniska ansvarsområden. Rollen kräver en kombination av kreativitet, teknisk expertis och starka organisatoriska färdigheter för att leverera framgångsrika AEC-upplevelser som engagerar våra besökare och uppnår våra affärsmål. I rollen ingår även att vara guide och stödja kollegor och kunder vid AEC-besök.
HÄR kan du läsa mer om Axis event-och upplevelsecenter!
Du erbjuds
• En dynamisk och kreativ arbetsmiljö med möjlighet att arbeta med de senaste teknologierna och marknadsföringsstrategierna.
• En roll där du kan göra skillnad och bidra till Axis affärsmål.
• Ett givande konsultuppdrag på Academic Work, med chans till långsiktighet i rollen hos Axis Communications.
• Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-20Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du främst att ha följande huvudsakliga ansvarsområden:
• Presentera Axis och deras lösningar för interna och externa besökare
• Planera, koordinera och genomföra AEC-aktiviteter
• Samarbeta med marknadsförings- och tekniska team för att skapa engagerande upplevelser
• Säkerställa teknisk funktion och support under AEC-besök
• Utvärdera och förbättra AEC-upplevelsen baserat på feedback och resultat
VI SÖKER DIG SOM
• Är kreativ och tekniskt kunnig med förmåga att hantera både marknadsförings- och tekniska aspekter
• Starka kommunikations- och organisatoriska färdigheter
• Förmåga att arbeta både självständigt och i team.
• Kan hantera basverktyg t.ex. skruvdragare och liknande
• Har B-körkort
• Är flytande i både svenska och engelska i tal och skrift, då kommunikationen sker på båda språk
• Har möjlighet att resa då det ingår i tjänsten
Det är meriterande om du har
• Varit med och styrt upp event innan eller arbetat inom service.
Vi lägger stor viktigt vid beteenden i vår rekryteringsprocess. För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Social
• Ansvarstagande
• Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdag om det är så att vi har gått vidare till urvals- och intervjufas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
HÄR kan du läsa mer om Axis Communications! Varaktighet, arbetstid, etc.
