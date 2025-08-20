Technical Compliance Officer
About ELK Studios With a passion for games! Since 2013, ELK Studios has passionately pushed boundaries in the online casino industry. From groundbreaking mathematics to astonishing artwork, ELK takes pride in developing entertaining mobile-first content that maximizes the experience for players around the world.
ELK Studios är ett snabbväxande bolag inom spelbranschen. Vår bransch befinner sig i en spännande förändring och vi kan erbjuda dig ett intressant och utvecklande arbete inom ett område där compliance får allt större betydelse för affärsverksamheten. Vi har en spännande tid framför oss med nya marknader att etablera och för att möjliggöra vår fortsatta internationella expansion behöver vi nu utöka vårt Compliance team. Rollen som Technical Compliance Officer är perfekt för dig som är självgående och lösningsorienterad, har ett tekniskt intresse och vill ta steget in i complianceområdet.
Om rollen
Som Technical Compliance Officer är du vår centrala kontaktperson och ansvarig för spelcertifiering för våra befintliga marknader och för nya marknader. Du säkerställer att våra spel och dokumentation uppfyller alla regulatoriska krav som behövs innan release och du är en viktig länk i rapporteringen till testlab och till myndigheter. Rollen innebär mer att förstå det tekniska landskapet väl för att kunna kommunicera effektivt med tekniska team, såväl som certifieringsfirmor, än att utföra teknisk utveckling själv.
Rollen ger dig en unik chans att kombinera teknisk förståelse med projektledning och att växa snabbt i en central roll med många kontaktytor.
Här behöver du vara din egen projektledare, planera dina dagar själv och följa upp dina egna deadlines. Du arbetar tätt ihop med vårt Compliance-team, vår Head of US Operations samt våra utvecklingsteam för att koordinera allt som behövs för att våra spel ska kunna lanseras på marknader världen över.
Dina arbetsdagar kommer bland annat att bestå av:
Samla in teknisk information från olika avdelningar internt, som behövs för rapportering till testlab och myndigheter.
Teknisk projektledning: Fungera som en tydlig och stabil kontaktperson mellan olika team för att säkerställa projektleveranser.
Spelcertifiering: Du ansvarar för den dagliga administrationen av bolagets spelcertifikat och säkerställer att våra spel blir certifierade och distribueras på alla marknader.
Regulatorisk kontaktperson mot test lab och andra myndigheter och säkerställa en tydlig och professionell kommunikation.
Processutveckling: Du deltar aktivt i arbetet med att förbättra och effektivisera våra complianceprocesser och interna rutiner.
Audit & kvalitetsgranskning: Du är delaktig vid återkommande revisioner och granskningar av våra processer, och arbetar löpande med att höja kvaliteten och säkerheten i våra system.
Vem är du?
Vi tror att du är i början av din tekniska projektledarkarriär och vill växa i en roll där du får ta ansvar, vara involverad i flera projekt samtidigt och jobba nära tekniska team. Kanske arbetar du inom teknisk support och vill göra något nytt. Du har en eftergymnasial utbildning och ett tekniskt intresse som gör att du förstår och kan prata teknisk vokabulär. Du är den som får saker att hända, gillar att ta initiativ och trivs med att hålla ordning i komplexa processer.
För att lyckas i rollen behöver du vara:
Tekniskt nyfiken - du vill förstå hur systemen fungerar och hur teknik och regelverk hänger ihop.
Initiativtagande & lösningsorienterad - du ser vad som behöver åtgärdas och ser till att det blir gjort.
Ansvarstagande & självgående - du tar ägandeskap och driver arbetet framåt utan att tappa kvalitet.
Strukturerad och organiserad - du kan planera, prioritera och samordna flera parallella projekt så att alla delar rör sig framåt i rätt ordning och i rätt tid.
Kommunikativ & samarbetsinriktad - Det viktigt att du har en god förståelse för hur man skapar goda relationer då rollen innebär samarbete med personer med olika roller och personligheter. Du uttrycker dig tydligt på både svenska och engelska, i tal och skrift.
Vi erbjuder
En utvecklande och lärorik roll i en snabbt växande och spännande bransch, där du kan påverka vårt framtida arbetssätt. Vi strävar efter att ge dig en väg för din karriär som är både utmanande och givande.
Vi är stolta över att vara en arbetsgivare som värdesätter mångfald och inkludering och arbetar aktivt för att skapa en miljö där alla medarbetare respekteras, värderas och ges möjlighet att växa. På ELK Studios ser vi värdet av att utvecklas tillsammans. Vi arbetar på plats i vårt ljusa kontor, endast två minuter från T-Centralen i Stockholm.
Ansökningarna hanteras löpande, så vänta inte med din ansökan om du tror att du kan vara rätt person för jobbet och för oss.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
