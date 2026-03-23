Tech Lead Commerce med arkitektansvar
2026-03-23
Avaron AB är ett växande konsultbolag specialiserat på att matcha rätt kompetens med marknadens mest intressanta uppdrag. Som anställd hos Avaron arbetar du ute hos våra kunder - du får tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen och utvecklingsmöjligheterna som konsultrollen erbjuder.
Om uppdraget
Du kliver in i en verksamhet i skärningspunkten mellan retail och hälsa, där digitala kundmöten och butiksnära processer är centrala. Organisationen moderniserar sina tekniska plattformar för att skapa bättre systemstöd internt och samtidigt möta höga förväntningar i både butik och e-handel.
I rollen kombinerar du ansvar som Tech Lead och mjukvaruarkitekt inom Commerce. Du leder teamet både operativt och strategiskt, driver tekniska vägval och utformar lösningar med höga krav på kvalitet, säkerhet och integritet. Du arbetar nära utvecklingsteam, externa partners och leverantörer och blir en viktig kraft i att skapa hållbara lösningar i en miljö med ständig utveckling.
ArbetsuppgifterLeda tekniska initiativ inom Commerce och sätta riktning för arkitektur och design.
Ta helhetsansvar för mjukvarans livscykel, från planering och design till långsiktig förvaltning.
Driva tekniska beslut kring systemintegrationer, eventdriven arkitektur och moderna API-plattformar.
Säkerställa att lösningar uppfyller höga krav på kvalitet, säkerhet och integritet.
Stötta teamet som mentor och bollplank samt bidra till kontinuerlig förbättring och lärande.
Samarbeta nära utvecklingsteam, externa partners och leverantörer för att utveckla lösningar för både butik och e-handel.
KravErfarenhet av systemintegrationer och eventdriven arkitektur.
God förståelse för POS-flöden och retailnära system, inklusive betalningslösningar, kassalogik och drift i butik.
Erfarenhet av skalbara molnbaserade lösningar och DevOps-metodik, inklusive CI/CD, monitorering och observability.
Förmåga att leda tekniska initiativ och samarbeta med både interna team och externa partners.
Stark förståelse för omnichannel-flöden och kundresan i både butik och e-handel.
Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska, i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av composable commerce-plattformar, till exempel CommerceTools.
Erfarenhet av headless-arkitektur.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension (4,5 % upp till 7,5 IBB samt 30 % på lön däröver)
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Så här ser processen ut:
Sök tjänsten med ditt CV via vår rekryteringsplattform Teamtailor - använd ansökningsknappen på denna sida.
Våra rekryterare granskar ditt CV mot kraven i annonsen - se till att det tydligt framgår hur du uppfyller varje krav. Vi kan komma att ställa kompletterande frågor.
Vi presenterar dig för kunden med ett skräddarsytt CV.
Kunden kallar till intervju eller meddelar att de går vidare med andra kandidater.
