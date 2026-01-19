Tech Lead
Uppdragsbeskrivning
Vi söker åt vår kund en erfaren Lösningsarkitekt/Tech lead till en av deras avdelningar. Deras infrastruktur digitaliseras och de vill realisera nya funktioner flexibelt och enkelt för deras användare.
De arbetar huvudsakligen med applikationer på Windows och viss web och backend på Linux. Deras system är endast On prem. Fokus är att deras backendkomponenter är byggda på .Net Core, och viss Typescript och React. De arbetar med agila utvecklingsmetoder och enligt DevOps principen.
Uppdraget går främst ut på att leda det tekniska arbetet för produktområdet Trygghetsoperatörsinterface (TOI) inom avdelningen Resenärs IT Trygghet och Säkerhet (RITTS) hos kunden.
Obligatoriska krav
Minst 5 års erfarenhet av arbete som systemutvecklare inom .NET plattformen (.NET CORE och/eller .NET 5 eller senare) inom de senaste 7 åren.
Erfarenhet av att programmera i minst tre (3) vanliga programmeringsspråk, exempelvis C#, Java, TypeScript, JavaScript, Go, Python, C++ eller motsvarande.
Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av att vara drivande i eller ansvara för val och tillämpning av testautomationsramverk och gemensamma teststandarder i ett utvecklingsteam.
Minst 3 års erfarenhet av arbete med lösningsarkitektur och systemdesign.
Minst 3 års erfarenhet av design, utveckling av, och implementation av API:er.
Minst tre (3) års erfarenhet av databasdesign, implementation och felsökning i relationsdatabaser, exempelvis MS SQL, PostgreSQL eller MariaDB
Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av att arbeta i Tech Lead-roll eller motsvarande, där kandidaten haft ansvar för tekniska vägval, kodkvalitet och teknisk samordning samt leda seniora utvecklare i ett utvecklingsteam.
Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med applikationer i on-prem-miljö, där förståelse för servrar, lagring och nätverk varit relevant för lösningens design, driftsättning eller felsökning.
Meriterande
Minst 3 års erfarenhet av av att designa och implementera CI/CD flöden.
Minst 2 års erfarenhet av programmering i React, Angular, Vue eller liknande.
Minst 2 års erfarenhet av att designa och implementera Redis eller motsvarande distribuerad cache-lösning i redundanta kluster.
Minst 3 års erfarenhet av att designa och implementera komplexa lösningar med microservicetänk.
