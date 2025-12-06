Teamledare Reception till First Camp
2025-12-06
Vill du vara den som sätter standarden för våra gästers första intryck? Som Teamledare Reception har du en nyckelroll där du både leder och inspirerar teamet i receptionen, samtidigt som du är ansiktet utåt för alla våra gäster. Du arbetar nära din Destinationschef för att skapa en välkomnande och effektiv miljö där både kollegor och gäster trivs och får de bästa upplevelserna.
Vilka är First Camp?
Vi vill bli världens ledande campingkedja! För att nå dit behöver vi de bästa teamledarna - professionella, vänliga och som kan sprida glädje till både kollegor och gäster. Är du den vi söker?
Vad innebär rollen?
Som Teamledare Reception ansvarar du för den dagliga driften av receptionen och butiken. Du är aktiv i de operativa arbetsuppgifterna som in- och utcheckning, gästservice, bokningshantering och varuflöde i butiken. Du leder och coachar säsongsmedarbetare och ser till att alla följer våra rutiner för ett effektivt och professionellt bemötande av gäster. Du samarbetar med din Destinationschef och säkerställer att teamet är väl informerat om rutiner och förväntningar.
Som Teamledare i receptionen förväntas du också vara flexibel och kunna stötta upp med andra arbetsuppgifter på destinationen där det behövs - vi är ett team som alltid hjälps åt!
Vem söker vi?
Vi tror att du har erfarenhet av receptionsarbete, är van vid att använda bokningssystem och har goda IT-kunskaper. Du bör ha en bakgrund inom turism, handel eller service, men det är inget krav.
För att lyckas i denna roll trivs du i en dynamisk miljö och har ett sinne för detaljer. Du ser till teamets bästa, har ett lösningsorienterat förhållningssätt och är en naturlig ledare som kan skapa engagemang och sammanhållning i gruppen. Du är kommunikativ, positiv och gillar att vara flexibel och stötta där det behövs. Humor och en förmåga att skapa en god stämning är egenskaper vi uppskattar.
För att kommunicera effektivt med både svenska och internationella gäster ser vi gärna att du behärskar både svenska och engelska obehindrat.
Erfarenhet av arbetsledning och eventuellt campingverksamhet är meriterande.
Vad erbjuder vi?
På First Camp kommer du få möjlighet att utvecklas, lära dig nya saker och träffa människor från hela världen. Våra gemensamma värderingar styr våra dagliga handlingar:
We Care: Vi jobbar tillsammans med omtanke om gästen, medarbetaren och planeten. Vi skapar en öppen och stöttande miljö där vi utmanar varandra, lär oss av misstag och firar framgångar.
We Have Fun: Genom att vara oss själva och ha roligt ihop skapar vi en välkomnande stämning för alla vi möter. Tillsammans skapar vi fina minnen för våra team, kollegor och gäster.
We Simplify: Framåtanda, tillsammans med viljan att lära, gör att vi ständigt förbättrar och utvecklar hur vi arbetar. Vi gör det enkelt för varandra - det ska vara lätt att göra rätt för både kollegor och våra gäster.
We Deliver Results: Vi fokuserar i allt vi gör på att skapa resultat för våra gäster, kollegor och hela företaget. Målen är högt satta och vi lyckas bäst när vi använder både hjärta och hjärna.
Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och omtänksamma kollegor som delar med sig av visdom och skratt. Tillsammans vill vi fortsätta vår framgångssaga och växa med fler stjärnor som vill vara med och bygga vår framtid.
Vi söker en Teamledare Reception för sommarsäsongen. Rollen är en säsongsanställning på heltid (40 timmar/vecka) och inkluderar arbetstider på kvällar och helger, i enlighet med kollektivavtal.
Vi genomför urval och intervjuer löpande, så ansök redan idag.
Vi arbetar kompetensbaserat i våra rekryteringar och fokuserar på att hitta den person som bäst matchar tjänstens kravprofil. För slutkandidater i processen kan utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Som ett första steg i vår urvalsprocess kommer du få genomföra ett kortare rekryteringstest som hjälper oss att säkerställa en rättvis och träffsäker matchning.
Detta kan vara början på något fantastiskt. Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
