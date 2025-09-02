Teamledare lokalvård 50/50
Vi söker engagerade och ansvarstagande teamledare inom lokalvård. Som teamledare leder du arbetet I gruppen, säkerställer hög kvalitet i utförandet och fungerar som en länk mellan personalen och arbetsledningen. Arbetet är förlagt att du arbetar som teamledare på 50% och lokalvårdare 50%.Publiceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
Planera och fördela arbetsuppgifter inom teamet.
Introducera och stödja nya medarbetare.
Utföra kvalitetskontroller och säkerställa att avtalade nivåer uppnås.
Delta i det dagliga städarbetet.
Beställa och hantera material och utrustning.
Bidra till en god arbetsmiljö och trivsel i teamet.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete inom lokalvård, meriterande om du har utbildning inom lokalvård.
Har god kännedom om städmetoder, maskiner och kemikalier.
Har tidigare erfarenhet av teamledning.
Har god svenska i tal och skrift, engelska är meriterande.
Har en god förmåga att planera, organisera och leda en grupp.
B-körkort är ett krav.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, serviceinriktad och lösningsorienterad. Du har lätt för att samarbeta och motivera andra, samtidigt som du själv kan ta egna initiativ och arbeta självständigtOm företaget
Gr8 Partner Groups arbetssätt präglas av personligt engagemang. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag som arbetar mot hållbara och långsiktiga personallösningar inom bygg och industri. Som ett mindre företag arbetar vi nära varandra, vilket gör att varje individ blir en värdefull del av vårt team.
Vi fokuserar på att bygga starka och förtroendefulla relationer - både med våra medarbetare och våra kunder. Genom att noggrant matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats skapar vi förutsättningar för långsiktiga samarbeten där både företag och anställda kan utvecklas och växa.
Varje medarbetare är för oss mer än bara en resurs - vi fokuserar på människan bakom kompetensen och arbetar tillsammans för en hållbar och långsiktig framtid.
Märk din ansökan med "Teamledare lokalvård Göteborg"
