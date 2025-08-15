Teamledare för Lokalvården, heltid
Bjurholms kommun / Städarjobb / Bjurholm Visa alla städarjobb i Bjurholm
2025-08-15
, Vännäs
, Vindeln
, Nordmaling
, Umeå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bjurholms kommun i Bjurholm
Som medarbetare i Bjurholms kommun spelar du en viktig roll där du varje dag är med och formar vår gemensamma framtid.
I ditt arbete får du möjlighet att möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad. Inför framtiden behöver vi fler duktiga och engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla våra verksamheter. Vi står inför många spännande utmaningar och söker dig som kan ta initiativ, brinner för ditt uppdrag och gärna delar med dig av din kunskap.
Tillsammans bidrar vi till en välfärd för Bjurholms cirka 2 400 invånare. I våra verksamheter arbetar omkring 350 personer inom olika yrken och samverkan sker med kommuner inom Umeåregionen. I Bjurholm finns ett gott näringslivsklimat och en god lokal service. Med närhet till vacker natur och aktiviteter inom fritid och kultur är Bjurholm en plats där det är lätt att trivas.
Tycker du om att jobba tillsammans med människor, inte är rädd för nya utmaningar och vill växa i din roll samtidigt som du bidrar till vår utveckling? Vill du vara en del av vårt team inom Bjurholms kommuns lokalvård och bli vår nya teamledare?
Om verksamheten
Lokalvården är organisatoriskt placerat under tekniska avdelningen i kommunen.
Det kommer att vara ett nära samarbete med fastighetstekniker och övrig personal som befinner sig i kommunens lokaler. Lokalvården kommer att vara en grupp på fem personer som utför lokalvård åt alla kommunens verksamheter, inklusive teamledare. I februari kommer kommunens nya multihus Diamanten tas i bruk. Det är ett nybyggt hus som innefattar äldreomsorgens särskilda boende, grupplokal för hemtjänst, förskola, storkök och matsal. Övervägande del av kommunens verksamhet drivs i det området runt Diamanten.
Lokalvården ansvarar för städning av lokaler där kommunen bedriver verksamhet vilket bland annat omfattar Diamantens lokaler, skola och bibliotek. Även fastigheter som Apoteket ingår samt trappstädning i kommunens hyresfastigheter.
Till följd av den förändring vi står inför stärker vi nu det nära ledarskapet genom att införa en teamledare med personalansvar- och verksamhetsansvar inom lokalvården. Publiceringsdatum2025-08-15Beskrivning
Vi söker en driven, serviceinriktad, kvalitetsmedveten och engagerad teamledare som har ett vänligt bemötande och ett positivt förhållningssätt till arbetet, medarbetare samt kollegor. Rollen innefattar en central position inom lokalvårdsgruppen med uppdrag att säkerställa att kommunens fastigheter är rena, välkomnande och trivsamma. Du hjälper till att skapa en trygg och ren arbetsmiljö för våra kunder och kollegor och kommer vara en viktig del i att forma framtidens lokalvård i Bjurholms kommun.
Som teamledare har du ett operativt ansvar för personal och verksamhet inom ditt team. Du ansvarar för arbetsmiljöuppgifter enligt upprättat delegeringsbrev, håller årliga resultat- och utvecklingssamtal med medarbetare samt är delaktig i utvecklingen av nya arbetssätt för ökad kvalitet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Planera, samordna och fördela arbetsuppgifter inom lokalvårdsteamet samt ansvara för vikarieanskaffning
- Säkerställa att nyanställda och vikarier får en god introduktion och handledning
- Säkerställa att det dagliga arbetet håller hög kvalitet och att hygienrutiner följs enligt riktlinjer.
- Vara en länk mellan lokalvårdsteamet och beställare av verksamhetens tjänster
- Ansvara för beställning och påfyllning av städmaterial
- Utföra regelbunden städning av olika typer av lokaler i kommunens fastigheter samt hyresfastigheter
- Utföra administrativa uppgifter såsom fakturahantering samt attestera poster i kommunens personal- och lönesystem.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Erfarenhet av städning och lokalvård, gärna inom offentlig sektor
- Erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete
- God förmåga att leda och motivera en grupp
- Organisationsförmåga och sinne för planering
- God förmåga att kommunicera och samarbeta
- Kunskap om hygienrutiner och städmetoder
- Kunskap inom storstädning- golvvård- och fönsterputsning
- Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar
- God digital kompetens samt kunskap i Officepaketet
Planering av städuppdragen sker i kommunens fastighetssystem Pondus Pro och fakturahantering sker i ekonomisystemet Visma RoR.
Utbildning inom området är ett krav. Om du har genomgått SRY eller PRYL- utbildning är detta meriterande. I annat fall ska du vara beredd på att genomföra utbildningen vid anställningens ingående. Arbetet kräver goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Arbetet passar dig som trivs med att vara aktiv under dagen då det är ett fysiskt krävande arbete som innefattar rörelse, lyft och arbete i olika miljöer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder subventionerad friskvård och friskvårdstid, samt flexibel arbetstid.Övrig information
Rekryteringsprocessen sker löpande. Urval och intervjuer kan ske under ansökningstiden.
Eftersom tjänsten innebär arbete inom skola och förskola krävs att du visar upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Detta är ett lagstadgat krav för alla som arbetar i miljöer med barn och unga. Blankett för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
Bjurholms kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd. Vi ber om respekt för detta. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bjurholms kommun
(org.nr 212000-2833) Arbetsplats
Kommunstyrelsen, Fastighet, Lokalvården Kontakt
Maria Egelby, Ekonomichef 0932-14004 Jobbnummer
9460262