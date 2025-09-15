Teamledare ekonomiadministration
Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige. Välkommen till Finansavdelningen. Vi ansvarar för både det stöd och expertkunnande som skapar förutsättningar för att Svenska kraftnät ska kunna uppfylla sitt uppdrag och nå sina mål. Inom avdelning Finans ingår funktionerna som arbetar med styrning, uppföljning, samordning, redovisning, verksamhetsutveckling och stöd.
Tjänsten är placerad på enheten Finans Redovisning som ansvarar för den legala redovisningen och rapporteringen, de ekonomiadministrativa processerna samt har systemansvar för ett antal system som stöttar verksamheten. Enheten är under tillväxt och består idag av 22 medarbetare och en enhetschef. Vi söker nu en operativ teamledare för ett team på 10 personer som hanterar de ekonomiadministrativa processerna.Publiceringsdatum2025-09-15Om tjänsten
Som teamledare leder och samordnar du det dagliga arbetet i de ekonomiadministrativa processerna i nära samarbete med respektive processansvarig. Du får kombinera ledarskap med operativt arbete och bidra till ständiga förbättringar. I processerna ingår kund- och leverantörsreskontra, daglig likviditetsplanering, bokföring av tidrapporter och administration av projektregistret i vårt affärssystem UBW.
Rollen som teamledare innebär även att ansvara för:
• Planera, genomföra och följa upp det dagliga arbetet inom teamet.
• Leda och samordna verksamhetsutveckling inom teamet och ge stöd med prioritering
• Följa utvecklingen inom teamets ansvarsområde (omvärldsbevakning).
• Följa att lagar, förordningar och andra krav efterlevs inom teamets ansvarsområde.
I arbetsuppgifterna ingår även:
• Delta i det dagliga arbetet inom de ekonomiadministrativa processerna.
• Bokslutsuppgifter inom de ekonomiadministrativa processerna.
• Ansvarig för att samordna och utveckla processen för support inom de ekonomiadministrativa processerna.
• Driva förbättringsinitiativ för ett effektivt och automatiserat arbetssätt.
• Självständigt driva rekryteringar och utföra ev. avrop av konsulter.
• Verka för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö samt fungera som kulturbärare.
Om dig
Skallkrav:Dina personliga egenskaper
Vi söker en självgående ledare med gott omdöme, som kommunicerar tydligt och aktivt och som uppvisar ett moget ledarskap. Du har lätt för att skapa förtroende och att bygga goda relationer och samarbete är en självklar del av ditt arbete. Det är naturligt för dig att se på ditt ansvarsområde som en del av ett större sammanhang. Det är viktigt att du tar egna initiativ och har ett positivt förhållningssätt till de utmaningar som dyker upp. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och driver ditt och teamets arbete i mål.
Du är trygg i att fatta beslut baserade på analys, och bidrar med ett långsiktigt perspektiv i en snabbt föränderlig miljö. Sist men inte minst är du lyhörd och söker gemensamma lösningar.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.Utbildningsbakgrund
Högskoleutbildning inom ekonomi eller motsvarande kompetens förvärvad på annat vis som vi bedömer likvärdig.
Vidare har du:
• Flerårig erfarenhet som redovisningsekonom.
• Flerårig erfarenhet i en ledarroll.
• Flerårig erfarenhet av reskontraarbete.
• Flerårig erfarenhet av ett eller flera större affärssystem.
• Goda kunskaper i Officepaketet, särskilt i Excel och Word.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande:
• Erfarenhet av att arbeta i Unit4 Business World (UBW).
• Erfarenhet av redovisning inom statlig verksamhet/myndighet.
• Erfarenhet av likviditetshantering.
• Erfarenhet av automatisering av processer.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
• Distansarbete upp till 50% om arbetet så tillåter.
• Resor kan förekomma, främst inom Sverige.
• Sista dag att ansöka är 3 oktober 2025.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning utan provanställning.
• För slutkandidater genomförs personlighetstest.
• Förmåner | Svenska kraftnät
Kontakta gärna nedanstående personer för mer information;
Rekryterande chef Karin Lexmon, tel. 010-475 84 37.
Ansvarig rekryterare, Lennart Jansson, tel. 010-350 91 49.
Fackliga representanter.
Annika Ingeborn, SACO, tel. 010-475 87 72.
Erica Midfjäll, ST, tel.nr. 010 475 87 31.
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
