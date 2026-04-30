Teamledare - montering
2026-04-30
JOAB är ett ledande företag inom påbyggnadsbranschen för lastbilar och har cirka 300 anställda. Vi utvecklar, tillverkar och säljer liftdumpers, lastväxlare, marknadens smartaste skiftessystem CameleontTM samt sopbilar, kranar och fasta flak.Publiceringsdatum2026-04-30Beskrivning
Vi befinner oss i en expansiv fas och ser nu behovet av att fylla på med en engagerad och lösningsorienterad team leader för våra mek-montörer . Dina arbetsuppgifter
Utöver ditt arbete som montör kommer du även leda det dagliga arbetet i monteringen. Det innebär bland annat planering av arbete för våra mek-montörer. Tillsammans med vår monteringschef säkerställa att projekten levereras med rätt kvalitet i rätt tid samt arbeta för ständiga rationaliseringar och förbättringar inom funktionen.
Du behöver trivas med att samverka med andra funktioner inom företaget och arbeta aktivt med coaching av våra montörer. Kvalifikationer
• Erfarenhet av montering inom tunga fordon
• Ledarskapskompetens
• Tydlig i kommunikation
• Utbildning/ erfarenhet inom arbetsmiljöAnställningsvillkor
JOAB har kollektivavtal och för denna tjänst gäller - Teknikavtalet - IF Metall.
JOAB erbjuder frikostigt friskvårdsbidrag.
Skicka din ansökan redan idag, vi kommer att intervjua löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Utveckling och tillverkning bedrivs helt i egen regi, med kontroll och kvalité i enlighet med kraven för ISO 9001 och ISO 14001. JOAB erbjuder högkvalitativa produkter, teknisk kompetens och service för bästa långsiktiga lösning och investering för våra kunder. Vår flexibla organisation och strävan att arbeta nära kunden har gett oss ett starkt varumärke. Det bästa kvittot är det återkommande förtroendet vi får av våra kunder. Verksamheten bedrivs idag i Göteborg, Dals Rostock, Lessebo, Täby, Stockholm Syd och Blomstermåla i Mönsterås kommun. JOAB har sedan starten 1963 kontinuerligt expanderat och erövrat marknadsandelar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Joab Försäljnings AB
(org.nr 556315-6008), https://www.joab.se/
Lebovägen (visa karta
)
365 31 LESSEBO Arbetsplats
Joab Lessebo Kontakt
HR Business Partner
Charlotte Brandt 031-7050630 Jobbnummer
9884857