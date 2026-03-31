Teamleader städ till HCO

Städansvarig / Teamleader - Flyttstäd & Dödsbon
Placering: Nyköping Omfattning: 75% Företag: HCOPubliceringsdatum2026-03-31Om tjänsten
HCO söker nu en Städansvarig / Teamleader på 75% som vill vara med och utveckla vår verksamhet inom flyttstäd, dödsbon och specialuppdrag. Rollen kombinerar operativt arbete ute hos kund med ansvar för planering, struktur och ledning av teamet.
Du kommer att ha en central roll där du både leder arbetet och deltar praktiskt i utförandet, samtidigt som du säkerställer att beställningar planeras effektivt och genomförs med hög kvalitet.Arbetsuppgifter
Leda och fördela arbetet i det dagliga operativa teamet
Planera och strukturera inkommande uppdrag och beställningar
Utföra flyttstäd, dödsbostädningar och specialuppdrag på plats
Säkerställa kvalitet, effektivitet och kundnöjdhet i varje uppdrag
Ha kontakt med kunder och samarbetspartners vid behov
Bidra till ordning, rutiner och utveckling av arbetssätt
Om dig
Vi söker dig som är både strukturerad ledare och praktiskt lagd. Du trivs med ansvar, är lösningsorienterad och har förmågan att skapa ordning även i komplexa situationer.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av städ, sanering eller liknande praktiskt arbete
Är en naturlig ledare som får andra att trivas och prestera
Är organiserad och gillar att planera och strukturera
Har god social förmåga och ett professionellt bemötande
Är flexibel och kan hantera varierande arbetsdagar
Har B-körkort (krav)
Om HCO
HCO är ett växande tjänsteföretag med bred verksamhet inom bland annat:
Dödsbotömningar och flyttstäd
Sanering och specialuppdrag
Återbruk och återvinning
Helhetslösningar för både privatpersoner och företag
Vi arbetar med en varierad kundbas - från privatpersoner och begravningsbyråer till företag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.
Vår kultur & värderingar
Hos oss får du arbeta i ett företag som präglas av:
Snabbhet och handlingskraft - vi gör saker direkt
Hög kvalitet och kundfokus
Flexibilitet och lösningsorientering
Empati och respekt, särskilt i känsliga uppdrag
Familjär arbetsmiljö där alla bidrar och utvecklas
Vi tror på att ge människor möjligheter och att lyfta varje individs styrkor.
Hållbarhet
Hållbarhet är en viktig del av vår verksamhet:
Vi arbetar aktivt med återbruk och återvinning
Vi strävar efter att minimera avfall
Vi värnar om social hållbarhet genom att skapa arbetstillfällen och utvecklingsmöjligheter
Vi arbetar transparent och ansvarsfullt i alla uppdrag
Vi erbjuder
En viktig roll i ett växande företag
Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt
Ett engagerat team med stark sammanhållning
Variation i arbetsuppgifter och spännande uppdrag
Möjlighet att växa tillsammans med bolaget
Framtid hos oss
HCO har som mål att växa och utvecklas de kommande åren. Vi vill skapa fler arbetstillfällen, ta oss an större uppdrag och fortsätta bygga en verksamhet där kvalitet, människor och kundrelationer står i fokus.Så ansöker du
Känner du igen dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare - inte Tillväxt Nyköping - som anställer dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7489200-1922533". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766), https://jobb.tillvaxtnykoping.se
Västra Kvarngatan 64 (visa karta
)
611 32 NYKÖPING Arbetsplats
Tillväxt Nyköping Jobbnummer
9829868