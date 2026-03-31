Teamleader städ till HCO

Thread AB / Städarjobb / Nyköping
2026-03-31


Städansvarig / Teamleader - Flyttstäd & Dödsbon
Placering: Nyköping Omfattning: 75% Företag: HCO

Om tjänsten
HCO söker nu en Städansvarig / Teamleader på 75% som vill vara med och utveckla vår verksamhet inom flyttstäd, dödsbon och specialuppdrag. Rollen kombinerar operativt arbete ute hos kund med ansvar för planering, struktur och ledning av teamet.
Du kommer att ha en central roll där du både leder arbetet och deltar praktiskt i utförandet, samtidigt som du säkerställer att beställningar planeras effektivt och genomförs med hög kvalitet.

Arbetsuppgifter
Leda och fördela arbetet i det dagliga operativa teamet

Planera och strukturera inkommande uppdrag och beställningar

Utföra flyttstäd, dödsbostädningar och specialuppdrag på plats

Säkerställa kvalitet, effektivitet och kundnöjdhet i varje uppdrag

Ha kontakt med kunder och samarbetspartners vid behov

Bidra till ordning, rutiner och utveckling av arbetssätt

Om dig
Vi söker dig som är både strukturerad ledare och praktiskt lagd. Du trivs med ansvar, är lösningsorienterad och har förmågan att skapa ordning även i komplexa situationer.
Vi tror att du:

Har erfarenhet av städ, sanering eller liknande praktiskt arbete

Är en naturlig ledare som får andra att trivas och prestera

Är organiserad och gillar att planera och strukturera

Har god social förmåga och ett professionellt bemötande

Är flexibel och kan hantera varierande arbetsdagar

Har B-körkort (krav)

Om HCO
HCO är ett växande tjänsteföretag med bred verksamhet inom bland annat:

Dödsbotömningar och flyttstäd

Sanering och specialuppdrag

Återbruk och återvinning

Helhetslösningar för både privatpersoner och företag

Vi arbetar med en varierad kundbas - från privatpersoner och begravningsbyråer till företag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.
Vår kultur & värderingar
Hos oss får du arbeta i ett företag som präglas av:

Snabbhet och handlingskraft - vi gör saker direkt

Hög kvalitet och kundfokus

Flexibilitet och lösningsorientering

Empati och respekt, särskilt i känsliga uppdrag

Familjär arbetsmiljö där alla bidrar och utvecklas

Vi tror på att ge människor möjligheter och att lyfta varje individs styrkor.
Hållbarhet
Hållbarhet är en viktig del av vår verksamhet:

Vi arbetar aktivt med återbruk och återvinning

Vi strävar efter att minimera avfall

Vi värnar om social hållbarhet genom att skapa arbetstillfällen och utvecklingsmöjligheter

Vi arbetar transparent och ansvarsfullt i alla uppdrag

Vi erbjuder
En viktig roll i ett växande företag

Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt

Ett engagerat team med stark sammanhållning

Variation i arbetsuppgifter och spännande uppdrag

Möjlighet att växa tillsammans med bolaget

Framtid hos oss
HCO har som mål att växa och utvecklas de kommande åren. Vi vill skapa fler arbetstillfällen, ta oss an större uppdrag och fortsätta bygga en verksamhet där kvalitet, människor och kundrelationer står i fokus.

Så ansöker du
Känner du igen dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande.

Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare - inte Tillväxt Nyköping - som anställer dig.

Sista dag att ansöka är 2026-05-11
