Teamchef Telefonbanken
Länsförsäkringar Ab (publ) / Kundservicejobb / Borlänge Visa alla kundservicejobb i Borlänge
2026-02-05
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsförsäkringar Ab (publ) i Borlänge
, Uppsala
, Karlstad
, Stockholm
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig som vill ta nästa steg i din karriär och bli Teamchef på Telefonbanken! Här får du chansen att kombinera operativt arbete med ledarskap i en miljö där tempot är högt, gemenskapen stark och utvecklingen ständigt pågår. Välkommen till ett företag där du får växa - både som ledare och person.
Om jobbet
Som Teamchef på Telefonbanken får du en central och aktiv roll där du kombinerar operativt arbete med ledarskap. Du arbetar enligt ett rullande schema med arbetstider förlagda mellan 07:30 och 19:00 på vardagar, vilket innebär att dina arbetsveckor kan se olika ut. Med ett närvarande och engagerat ledarskap coachar du kundtjänstmedarbetare både individuellt och i grupp. Du arbetar själv operativt i kundsamtal, särskilt vid arbetstoppar, för att stötta teamet och bidra till en riktigt bra kundupplevelse. Genom att vara delaktig i det dagliga arbetet får du insikt i teamets utmaningar och kan ge ännu bättre stöd och coaching.
Du är kapten för ditt team och bidrar till hela Telefonbankens framgång genom att driva affärsutveckling, strategiska projekt och säkerställa att teamet når uppsatta mål. Du har ett extra ansvar för arbetsmiljö och kultur - och för att skapa en miljö där ansvar, utveckling och samarbete står i centrum.
Du har fullt personalansvar och leder, coachar och utvecklar ett team om cirka 15 personer för att nå uppsatta mål. Du ansvarar för att fördela arbetet, följa upp prestationer och säkerställa hög kvalitet i kundmötet. Du arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor, rekrytering och lönesamtal samt bidrar till verksamhetens utveckling genom att delta i projekt och vara driftledare för att säkra god och jämn leverans.
Vi söker dig som är driven, lösningsorienterad och handlingskraftig - du får saker att hända, tar egna initiativ och har modet att utmana både dig själv och teamet för att ständigt förbättra verksamheten. Du är en förebild och skapar engagemang genom din närvaro, tydlighet och energi. Du är trygg och inspirerande som ledare, har stark kommunikativ förmåga och högt kundfokus - och du lever våra värderingar och vårt ledaråtagande genom att vara prestigelös, ansvarstagande och se feedback som en självklar del av utveckling, både för dig själv och andra.
Kompetens och erfarenhet
- Minst gymnasieexamen, gärna kandidatexamen inom relevant område.
- Tidigare erfarenhet av ledarskap, gärna inom bank, kundservice eller liknande, är meriterande men inget krav.
- Du trivs med att coacha och utveckla andra.
- Du har ett starkt driv att bidra till teamets och verksamhetens utveckling, och är van att arbeta mot tydliga mål.
- Du är noggrann, problemlösningsorienterad och har viljan att lära dig nytt.
- Vi erbjuder ett omfattande onboarding- och utbildningsprogram så att du får rätt förutsättningar att lyckas som Teamchef hos oss.
Övrig information
Kontaktuppgifter:Rekryterande chef: emma.paunia@lansforsakringar.se
Facklig representant Forena: jessica.loow@lansforsakringar.se
Facklig representant Akademikerföreningen: christina.berg@lansforsakringar.se
Låter det spännande? Då vill vi veta mer om dig! Välkommen med din ansökan redan idag. Vi arbetar löpande med denna rekrytering och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag
Telefonbanken i Borlänge består av cirka 140 medarbetare, fördelade på flera arbetsgrupper som tillsammans är tillgängliga för våra kunder alla dagar i veckan mellan 07.30-22.15. Vi erbjuder en arbetsplats med högt tempo, stark gemenskap och ständig utveckling. Här får du chansen att växa och göra skillnad - både för kunder och kollegor.
Hos oss värdesätts samarbete, öppenhet och mångfald, och vi tror att olika perspektiv är nyckeln till lärande och innovation. Vi ger dig tryggheten att vara modig, bidra med nya idéer och påverka både din egen och företagets utveckling. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsförsäkringar AB (publ)
(org.nr 502010-9681), https://jobb.lansforsakringar.se/lfab/ Arbetsplats
Länsförsäkringar AB Jobbnummer
9724425