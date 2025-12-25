Team Manager Support

Nordic Travel Clearing AB / Halmstad
Nordic Travel Clearing AB är ett fintech-bolag och en ledande expert på reseadministration. Vi levererar digitala betalningslösningar som sänker kostnaderna för alla parter i en affärsresa.
Vi är idag den enda betalningslösningen på den svenska marknaden där reseleverantörer, såsom hotell, hyrbilar och taxi, kan debitera resenärernas företagskonton med korrekt moms och kompletta bokföringsreferenser. Företagens attesterings- och bokföringsrutiner blir effektivare samtidigt som resenären kan resa kvittofritt utan att använda ett betalkort för att betala för exempelvis logi och taxiresa.Nordic Travel Clearing är sedan 2023 en del av Nordtech Group och vi befinner oss i en fas av spännande tillväxt och utveckling. Vi har sett en ökad efterfrågan på våra tjänster och en snabb utveckling inom branschen för reseadministration. För att ta nästa steg i vår resa söker vi nu en Team Manager som vill leda en grupp på cirka 8-10 Support Specialists och vara en viktig del av hur vi bygger vår supportorganisation med stolthet, struktur och genuin omtanke.
Om rollen
Som Team Manager är du både operativ i vår kundsupport samt närmaste ledare för ditt team och ansvarar för att skapa en tydlig riktning, högkvalitativt servicearbete och stark teamkänsla. Du coachar medarbetare, följer upp mål och kvalitet, prioriterar det dagliga arbetet och bidrar till utvecklingen av våra processer och rutiner.
Dina ansvarsområden inkluderar
Närvarande och coachande ledare i teamets vardag

Stötta utveckling, prestation och välmående

Skapa en trygg, positiv och professionell teamkultur

Säkerställa bemanning, arbetsfördelning och efterlevnad

Följa upp kvalitet i kundärenden och driva förbättringar

Uppdatera och utveckla rutiner och arbetssätt

Driva och leda förbättringsarbete

Säkerställa att förändringar landar på ett hållbart sätt

Vara delaktig i det operativa via egna kundärenden för att fullt ut förstå ditt teams vardag och stötta i komplexa ärenden.

Vi tror att du har
Erfarenhet av ledarskap

Erfarenhet från kundservice/support eller annan serviceintensiv verksamhet

God kommunikativ förmåga och trygghet i att ge tydlig, respektfull och utvecklande feedback

Förmåga att skapa struktur och göra kloka prioriteringar i en miljö med högt tempo och många parallella frågor

Förmåga att kombinera operativt arbete med ledarskap, och trivs med att själv vara delaktig i leveransen

God analytisk förmåga och vana att följa upp arbete, identifiera mönster och omsätta insikter till konkreta förbättringar

Vana att arbeta med ständiga förbättringar av processer och systemfrågor

Mycket god svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande: erfarenhet av resebranschen eller betalflöden.
För att trivas hos oss och i rollen tror vi att du
Tycker om att leda människor och bygga teamkänsla, samt att du ständigt söker efter förbättringar i arbetet. I grunden är du lösningsorienterad, prestigelös och strukturerad, och du trivs i en miljö där högt tempo, ansvar och samarbete går hand i hand. Du ser också ett stort värde i att vara del av ett team som stöttar, peppar och lär av varandra.
Vi erbjuder dig
En växande organisation där du gör stor skillnad

Stort utrymme att påverka arbetssätt och utveckling

Värme, kunniga kollegor och en kultur där vi hjälps åt

Hybridarbete och trygga anställningsvillkor

Hälsobesök, friskvård och träningsmöjligheter på arbetstid

Låter det här som någonting för dig?
Skicka din ansökan och svara på våra urvalsfrågor kring varför rollen känns rätt för dig. Vi intervjuar löpande!
I denna rekryteringsprocess tillämpar vi psykometriska tester från Alva Labs. Anledningen till det är för att säkerställa att vi ger dig, och andra kandidater, en rättvis chans att visa sin lämplighet för rollen :)Placeringsort för rollen är vårt huvudkontor i Halmstad, och vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!

Sista dag att ansöka är 2026-06-23
Detta är ett heltidsjobb.

Nordic Travel Clearing AB
302 31  HALMSTAD

Nordic Travel Clearing

