Team Manager - Alfa Laval Lund AB - Maskiningenjörsjobb i Ronneby

Alfa Laval Lund AB / Maskiningenjörsjobb / Ronneby2021-07-07Alfa Laval Ronneby söker enTeam Manager till produktionsenhetenVi skapar en bättre vardag för människor. Vi gör detta genom att bidra till en mer hållbar framtid genom tekniska uppfinningar. Vi älskar vad vi gör och vi är bra på det. Men nu vill vi bli ännu bättre! Vi söker en Team Manager till vår produktionsenhet i Ronneby.Så, vad ska du göra idag?Om jobbetOperations inom Alfa Laval Lund AB i Ronneby omfattar tre produktionsenheter samt en gemensam supportorganisation. Verksamheten bygger på Alfa Lavals produktionssystem (ALPS) som kännetecknas av standardiserat arbetssätt, ständiga förbättringar, tydliga prioriteringar och visualitet.Vi behöver nu ersätta en av våra team manager som har beslutat att gå vidare med andra uppdrag inom Alfa Laval.Som Team manager ansvarar du för din avdelning, vilket omfattar säkerhet, kvalitet, leveranssäkerhet och kostnader. Du har personal- och budgetansvar och är ansvarig för att uppfylla verksamhetens mål med fokus på gruppens utveckling och medarbetarnas kompetens. Du börjar din dag med ett möte med gruppen där ni följer upp utfall och planerar dagen. Stor del av tiden jobbar du och gruppen med förbättringar, det kan vara stora som små. Du hjälper till att koordinera resurser från de olika supportavdelningarna för att lyckas. Du rapporterar till Unit Manager för produktion.Vad du kanLedarskaps- och chefserfarenhetTeknisk utbildning eller motsvarande erfarenhetGoda kunskaper i engelska både i tal och skriftStarkt meriterande är:Erfarenhet från förbättringsverktyg, som 5S, Six Sigma, KaizenVem är du?Vi söker dig som är passionerat intresserad av människor, teknik och att hela tiden jobba med förbättringar och utveckling!Som person har du stor integritet, är positiv med en god kommunikativ förmåga. Du är lösningsfokuserad och ser förändring som en naturlig del av arbetet.Vi erbjuder digVi erbjuder dig en utmanande tjänst i ett internationellt, öppet och vänligt klimat där vi hjälper varandra att utvecklas och att skapa värde.Ditt arbete kommer att ge en verklig påverkan på Alfa Lavals framtida framgång.För ytterligare information om tjänsten:Jonas Elmberg, Unit Manager 0708-477 103Maria Törnqvist HR Partner 0723-715 615Facklig information:Johan Lilja, Sveriges Ingenjörer 0709-366849Ulf Johansson, Unionen 0733-975607Ansök gärna så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum dock senast 2021-08-22 via vår hemsida.Vi kan inte ta emot ansökningar via mail.Varaktighet, arbetstidFULLTIME PERMANENT2021-07-07SALARYSista dag att ansöka är 2021-08-22Alfa Laval Lund AB5852922