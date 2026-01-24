Team Leader Call Center & Performance
Vill du leda ett ungt, energiskt och målmedvetet team - och samtidigt vara personen som håller tempot uppe, siffrorna på rätt nivå och stämningen på topp?
H&K Entreprenad AB söker nu en Team Leader till vårt call center - en nyckelroll där du driver både resultat och teamkänsla varje dag.
Det här är en perfekt roll för dig som gillar att vara mitt i pulsen, coacha andra och skapa en vinnarkultur där man både har kul och levererar.
Om rollen
Som Team Leader ansvarar du för den dagliga driften och utvecklingen av vårt call center med mötesbokare. Du leder teamet mot tydliga mål och ser till att både aktivitet, kvalitet och prestation håller hög nivå.
Du kommer arbeta nära ledning och sälj, med ett tydligt fokus:
• fler bokade möten
• bättre kvalitet i samtal
• starkare prestation och teamkultur
Dina ansvarsområden
I rollen som Team Leader kommer du att:
Leda och motivera teamet i det dagliga arbetet
Säkerställa att mål/KPI:er uppnås (antal samtal, bokade möten, konvertering, kvalitet)
Hålla i dagliga/veckovisa uppföljningar, coachning och feedback
Driva arbetet med utbildning, onboarding och kontinuerlig utveckling av teamet
Ansvara för rekrytering av nya mötesbokare (urval, intervjuer, uppstart)
Skapa struktur med tävlingar, interna aktiviteter och teampepp
Utveckla och förbättra manus, arbetssätt och rutiner för att öka resultat
Rapportera och analysera siffror samt arbeta aktivt med förbättringar
Vi söker dig som
Du har en naturlig förmåga att få människor att prestera - och du gillar när det händer saker. Du är trygg i att jobba mot mål, samtidigt som du skapar en miljö där teamet mår bra och utvecklas.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet från call center, mötesbokning eller försäljning
Driv och förståelse för siffror, resultat och KPI:er
Förmåga att coacha, leda och skapa struktur
Bra energi, tydlig kommunikation och ett lösningsfokus
En "doer"-mentalitet: du får saker att hända
Meriterande:
Erfarenhet av rekrytering, onboarding eller utbildning
Tidigare roll som teamledare, coach eller ansvarig i säljmiljö
Vad du får hos oss
Hos H&K Entreprenad AB blir du en viktig del av en miljö där vi jobbar hårt, har kul och växer tillsammans.
Vi erbjuder:
Ett ungt och härligt team med bra stämning och högt driv
En roll med mycket ansvar och stor påverkan
Tydliga mål, tydlig struktur och möjlighet att bygga ett riktigt starkt team
En arbetsplats där prestation belönas och utveckling uppmuntras
Möjlighet till bonus/utvecklingsmöjligheter
Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
