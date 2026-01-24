Team Leader Call Center & Performance

H & K Entreprenad AB / Chefsjobb / Stockholm
2026-01-24


Vill du leda ett ungt, energiskt och målmedvetet team - och samtidigt vara personen som håller tempot uppe, siffrorna på rätt nivå och stämningen på topp?
H&K Entreprenad AB söker nu en Team Leader till vårt call center - en nyckelroll där du driver både resultat och teamkänsla varje dag.
Det här är en perfekt roll för dig som gillar att vara mitt i pulsen, coacha andra och skapa en vinnarkultur där man både har kul och levererar.

Om rollen
Som Team Leader ansvarar du för den dagliga driften och utvecklingen av vårt call center med mötesbokare. Du leder teamet mot tydliga mål och ser till att både aktivitet, kvalitet och prestation håller hög nivå.
Du kommer arbeta nära ledning och sälj, med ett tydligt fokus:
• fler bokade möten
• bättre kvalitet i samtal
• starkare prestation och teamkultur
Dina ansvarsområden
I rollen som Team Leader kommer du att:
Leda och motivera teamet i det dagliga arbetet

Säkerställa att mål/KPI:er uppnås (antal samtal, bokade möten, konvertering, kvalitet)

Hålla i dagliga/veckovisa uppföljningar, coachning och feedback

Driva arbetet med utbildning, onboarding och kontinuerlig utveckling av teamet

Ansvara för rekrytering av nya mötesbokare (urval, intervjuer, uppstart)

Skapa struktur med tävlingar, interna aktiviteter och teampepp

Utveckla och förbättra manus, arbetssätt och rutiner för att öka resultat

Rapportera och analysera siffror samt arbeta aktivt med förbättringar

Vi söker dig som
Du har en naturlig förmåga att få människor att prestera - och du gillar när det händer saker. Du är trygg i att jobba mot mål, samtidigt som du skapar en miljö där teamet mår bra och utvecklas.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet från call center, mötesbokning eller försäljning

Driv och förståelse för siffror, resultat och KPI:er

Förmåga att coacha, leda och skapa struktur

Bra energi, tydlig kommunikation och ett lösningsfokus

En "doer"-mentalitet: du får saker att hända

Meriterande:
Erfarenhet av rekrytering, onboarding eller utbildning

Tidigare roll som teamledare, coach eller ansvarig i säljmiljö

Vad du får hos oss
Hos H&K Entreprenad AB blir du en viktig del av en miljö där vi jobbar hårt, har kul och växer tillsammans.
Vi erbjuder:
Ett ungt och härligt team med bra stämning och högt driv

En roll med mycket ansvar och stor påverkan

Tydliga mål, tydlig struktur och möjlighet att bygga ett riktigt starkt team

En arbetsplats där prestation belönas och utveckling uppmuntras

Möjlighet till bonus/utvecklingsmöjligheter

Publiceringsdatum
2026-01-24

Så ansöker du
Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
E-post: info@hkentreprenad.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Team Leader".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
H & K Entreprenad AB (org.nr 559301-3641)
111 22  STOCKHOLM

Arbetsplats
HK Entreprenad

Jobbnummer
9702867

