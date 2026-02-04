Taxiförare/färstjänst

Ansar AB / Fordonsförarjobb / Jönköping
2026-02-04


Vi söker 2 heltids taxi/ färdtjänst taxi förare i Jönköping.. vi jobbar med länstrafiken i Jönköping och kör färdtjänst och sjukresor med personbilar. Man kan jobba oöika tider mellan 5.00 till 23.00 alla dagar i veckan.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: qalib.muuse@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ansar AB (org.nr 556885-2478)
Kohagsgatan 118 (visa karta)
561 49  HUSKVARNA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Ansar AB

Kontakt
Qalib Muse
ansarab.mq@gmail.com
0739853173

Jobbnummer
9721760

