Taxiförare

Fayyaz, Muhammad / Fordonsförarjobb / Malmö
2025-10-17


Vi söker engagerade taxiförare!
Är du serviceinriktad, punktlig och trivs bakom ratten? Vi söker dig som vill köra taxi i ett växande företag med fokus på trygghet och kundnöjdhet.
Vi erbjuder flexibla arbetstider, bra villkor och en trevlig arbetsmiljö.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: anafiaz@hotmail.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fayyaz, Muhammad
Sevedsgatan 10 (visa karta)
214 45  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Fayyaz Muhammad

Jobbnummer
9563362

