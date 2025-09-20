Taxicahufförer sökes i Helsingborg

Ahsan, Zara / Fordonsförarjobb / Helsingborg
2025-09-20


Visa alla fordonsförarjobb i Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Höganäs, Landskrona eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Ahsan, Zara i Helsingborg, Svalöv, Lund, Malmö, Göteborg eller i hela Sverige

Vi behöver taxichaufförer i Helsingborg. Tillgängliga skifter är båda dag och natt, ni kan välja skift vad du vill.
För att jobba som taxichaufförer du måste ha svensk taxi legtitimation.
Om du är verkligen intreeserad av detta job då du kan kontakta oss på:
0763124474
grateorion@gmail.com

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
E-post: grateorion@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "taxicahufförer i Helsingborg".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ahsan, Zara
södergatan 56, (visa karta)
252 19  HELSINGBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Ahsan Zara

Jobbnummer
9518758

Prenumerera på jobb från Ahsan, Zara

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Ahsan, Zara: