Taxicahufförer sökes i Helsingborg
Ahsan, Zara / Fordonsförarjobb / Helsingborg Visa alla fordonsförarjobb i Helsingborg
2025-09-20
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ahsan, Zara i Helsingborg
, Svalöv
, Lund
, Malmö
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi behöver taxichaufförer i Helsingborg. Tillgängliga skifter är båda dag och natt, ni kan välja skift vad du vill.
För att jobba som taxichaufförer du måste ha svensk taxi legtitimation.
Om du är verkligen intreeserad av detta job då du kan kontakta oss på:
0763124474grateorion@gmail.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
E-post: grateorion@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "taxicahufförer i Helsingborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ahsan, Zara
södergatan 56, (visa karta
)
252 19 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ahsan Zara Jobbnummer
9518758