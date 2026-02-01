Taxi förare sökes!!
2026-02-01
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Taxi förare sökes!
Möjligheter att behålla bilen hemma kommer att finnas efter överenskommelse. Är Du en social och hjälpsam person? Tycker Du om att träffa nya människor och hjälpa andra?
• Vi söker Dig som är ambitiös, driftig, social, godhjärtad och säker bakom ratten.
• Meriterande är noggrann och ansvarsfull, god lokalkännedom, kunna hantera taxametern kopplat till taxibilarna, flytande svenska och god förståelse av engelska, även andra språk är meriterande. Som anställd hos oss är du ansiktet utåt för företaget.
Du kommer främst att köra Färdtjänst, företag- och privatkunder.
Krav för våra taxichaufförer.
-JLT-certifikat
• Stresstålig
• Noggrann och ansvarsfull
• God lokalkännedom
• Kunna hantera datorn kopplat till taxibilarna.
• Svenska och god förståelse av Engelska i både tal och skrift.
• Taxilegitimation
• Serviceinriktad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
E-post: affestaxi@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Taxi Service&Bud i Jönköping AB
(org.nr 559189-6625) Jobbnummer
9715943