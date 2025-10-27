Tandvårdsbiträde till Tandhälsan A6 Jönköping
2025-10-27
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Vi på Tandhälsan A6 Jönköping söker nu ett tandvårdsbiträde till vårt engagerade team i A6-området.
Vår klinik erbjuder modern tandvård i en trivsam och professionell miljö där vi sätter patientens trygghet och kvalitet i fokus.
Som tandvårdsbiträde blir du en viktig del av vårt dagliga arbete och stödjer både tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor i klinikens verksamhet.Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
I rollen som tandvårdsbiträde kommer du bland annat att:
Förbereda och ställa i ordning behandlingsrum inför och efter patientbesök
Assistera vid enklare behandlingar och ingrepp
Rengöra, desinficera och sterilisera instrument enligt gällande rutiner
Hantera diskdesinfektor och autoklav
Ta emot patienter och bidra till en välkomnande atmosfär
Fylla på material och hålla ordning i klinikens förråd
Hjälpa till med enklare administrativa uppgifter såsom tidsbokning och telefonsamtal
Delta i det dagliga arbetet för att säkerställa hög hygienstandard och effektiv patientflödeKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har intresse för tandvård och service
Är noggrann, strukturerad och har öga för ordning
Har lätt för att samarbeta och trivs i ett team
Behärskar svenska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet från vård eller service är ett krav
Omfattning:
Anställningsform: Tillsvidare eller tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid eller deltid enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar provanställning enligt lagen om anställningsskydd (LAS).
Vi erbjuder:
En familjär och trivsam arbetsmiljö i moderna lokaler
Möjlighet till utveckling och vidareutbildning inom tandvård
Kollektivavtalsenliga villkor
Ett sammansvetsat team där vi värdesätter samarbete, engagemang och glädje
Så ansöker du:
Skicka din ansökan med CV och kort personligt brev till:
mejl: info@tandhalsana6.se
Ange följande referens när du ansöker: Tjänsten som tandvårdsbiträde
Intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: info@tandhalsana6.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tjänsten som tandvårdsbiträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandhälsan A6 Jönköping AB
(org.nr 559384-3732), https://www.tandhalsana6.se/
Batterigatan 11 (visa karta
)
553 05 JÖNKÖPING Kontakt
Emel Güler info@tandhalsana6.se 0364400900 Jobbnummer
9576661