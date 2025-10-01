Tandteknkiskt Biträde
2025-10-01
Tandtekniskt biträde sökes till Två Tekniker
Är du noggrann, serviceinriktad och trivs i en miljö där precision och samarbete är i fokus? Vi är ett modernt tandtekniskt laboratorium i Karlstad, söker nu en tandtekniskt biträde till vårt team. Vi är idag 3 Tandtekniker och en hund. Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Som tandtekniskt biträde kommer du att vara en viktig del av vårt dagliga arbete. Dina uppgifter kan bland annat inkludera:
Administrativa sysslor kopplade till beställningar och leveranser
Hantering och registrering av inkommande och utgående arbeten
Framställa modeller med CAD och 3D printning.
Förberedelser av tandtekniska arbeten
Enklare laboratorieuppgifterKvalifikationer
Vi söker dig som:
Är noggrann och strukturerad i ditt arbete
Har god känsla för service och samarbete
Trivs med praktiskt arbete och har god hand med detaljer
Behärskar svenska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet från tandvård, laboratorium eller liknande arbete är ett plus, men inget krav - vi värdesätter rätt personlighet och vilja att lära.
Vi erbjuder
En trevlig arbetsmiljö i ett engagerat team
Möjlighet till upplärning och utveckling inom yrket
Ett arbete där du bidrar till människors hälsa och välmående varje dag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
E-post: fredrik@tvatekniker.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Två Tekniker Dentallaboratorium Karlstad AB
(org.nr 556845-3194)
Norra Strandgatan 17 (visa karta
)
652 24 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Fredrik Hauge fredrik@tvatekniker.se Jobbnummer
9536022