Senior Backendutvecklare med AI intresse till Teknikdrivet bolag
Friday Väst AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-22
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Är du en erfaren backendutvecklare med AI-intresse? Vill du även arbeta med moderna molnbaserade lösningar och affärskritiska digitala tjänster? Vi söker för kunds räkning nu en senior backendutvecklare till ett teknikdrivet bolag i Göteborg där innovation, säkerhet och utveckling står i fokus!
OM TJÄNSTEN:
Som Senior Backend Developer blir du en del av ett agilt utvecklingsteam som ansvarar för både vidareutveckling och förvaltning av moderna backendlösningar i en komplex och affärskritisk miljö. Du arbetar nära utvecklare, produktägare, säkerhetsspecialister och verksamheten för att skapa robusta, skalbara och säkra lösningar med hög kvalitet och långsiktig hållbarhet.
Rollen innebär ett stort tekniskt ansvar där du får möjlighet att påverka både teknikval och arbetssätt, samtidigt som du bidrar till teamets kontinuerliga utveckling och förbättringsarbete. Du kommer att arbeta i en modern utvecklingsmiljö där REST-baserade API:er, molnteknik och säkerhet står i fokus. Teamet arbetar nära drift och verksamhet enligt DevOps-principer, med ett starkt fokus på samarbete, kunskapsdelning och kontinuerlig utveckling.
Här får du möjlighet att arbeta med moderna och affärskritiska lösningar i en miljö där säkerhet, stabilitet och teknisk innovation är en naturlig del av vardagen
Du kommer bland annat att:
Utveckla och vidareutveckla backendtjänster i Java och Spring Framework
Bygga och förvalta REST-baserade API:er och integrationer
Arbeta med molnbaserade lösningar i AWS
Säkerställa hög kodkvalitet, loggning och spårbarhet i systemen
Samarbeta med specialister inom säkerhet och applikationssäkerhet
Delta i både nyutveckling och förvaltning av affärskritiska system
Säkerställa att lösningar uppfyller regulatoriska krav och regelefterlevnad
Bidra till kontinuerlig förbättring och teknisk utveckling inom teamet
VI SÖKER DIG SOM:Har en relevant högskoleutbildning alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
Har minst 3-4 års erfarenhet av backendutveckling i Java
Har mycket goda kunskaper i Spring Framework och Spring Boot
Har erfarenhet av AWS och molnbaserade miljöer
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift samt innehar svenskt medborgarskap
Det är inte nödvändigt, men meriterande om du har:
Erfarenhet av Kafka
Erfarenhet och intresse för AI-relaterade arbetssätt eller agentisk utveckling
Kompetens inom DevSecOps
Som person ser vi att du är nyfiken, lösningsorienterad och självgående. Du trivs i en sammarbetsorienterad miljö där kunskapsdelning, ansvarstagande och teamarbete är en naturlig del av vardagen. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att du blir anställd direkt av vår kund.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Göteborg
Lön: Marknadsmässig månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering där alla ges samma möjlighet att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Kungsportsavenyen 10 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Jobbnummer
9971829