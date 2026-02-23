Tandsköterska/Vårdutbildning
Siljans Tandvård Ivonne Acosta AB / Tandsköterskejobb / Leksand
2026-02-23
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
Siljans Tandvård Ivonne Acosta AB i Leksand
Tandsköterska sökes till Siljans tandvård i Leksand.
Befattning: Tandsköterska
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tills vidare
Vi söker dig som: Älskar ditt yrke.
Är du en engagerad tandsköterska som vill arbeta i en modern och omtänksam klinikmiljö? Då kan du vara den vi söker!
Vår ambition är att alla som jobbar hos oss ska trivas, ha roligt och känna att man gör skillnad för våra patienter.
Som tandsköterska kommer du att spela en nyckelroll hos oss. Du får möjlighet att bestämma och påverka både arbetssättet och riktlinjer på kliniken. För oss är det viktigt att du känner dig trygg i din kompetens, tar eget initiativ och egna beslut. Vi jobbar som ett team och stöttar varandra.
Personliga egenskaper
Du är lojal, lyhörd, positiv och delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Vidare är du bra på att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.
Arbetsuppgifter
• Assistera vid behandling, ta röntgen
• Delegerat patientarbete
• Sterilarbete
• Tidsbokning och kalla patienter
• Administrativa uppgifter
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Nyutexaminerade är också välkomna att söka.
Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidare med 3 - 6 månaders provanställning
Tillträde: April 2026 eller enligt överenskommelse
Löneform: Fast lön
Arbetsgivare: Siljans tandvård
Kontakt: tandläkare Ivonne Acosta
Epost: ivonne.acosta@siljanstandvard.se
Telefonnummer: 0247-10125 / 076-874 30 68
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
E-post: ivonne.acosta@siljanstandvard.se
