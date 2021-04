Tandsköterska till specialisttandvården, Centrum för oral rehabi - Region Östergötland - Tandsköterskejobb i Norrköping

Prenumerera på nya jobb hos Region Östergötland

Region Östergötland / Tandsköterskejobb / Norrköping2021-04-09Vi söker dig som är tandsköterska och är intresserad av att jobba inom specialisttandvården.Vi erbjuderVi erbjuder två tjänster som tandsköterska inom specialisttandvården, den ena med inriktning mot bettfysiologi och den andra mot protetik. Centrum för oral rehabilitering erbjuder en arbetsplats där du får arbeta och utvecklas i samarbete med erfarna kollegor. Här bedrivs specialisttandvård, utbildning och forskning och du blir delaktig i det nära samarbetet mellan specialiteterna bettfysiologi, endodonti, oral protetik och parodontologi. Hos oss får du utveckla din kompetens och på längre sikt kan det bli aktuellt med vidareutbildning för tandsköterskor.Så här säger en av våra duktiga medarbetare;"Vi får våra patienter att le igen! Hos oss finns ett gott och nära samarbete mellan alla olika specialiteter. Att jobba inom protetik är ett roligt och varierande arbete med stor utvecklingspotential." Nadja, tandsköterskaSom nyanställd i Folktandvården erbjuder vi dig ett introduktionsprogram under 1 år tillsammans med andra nya medarbetare i vår organisation.2021-04-09Du kommer att arbeta vid vår klinik i Norrköping som kliniskt verksam tandsköterska inom bettfysiologi respektive protetik, men arbete inom de andra specialiteterna förekommer också. Alla tandsköterskans arbetsuppgifter ingår. Hos oss utgör administrativa arbetsuppgifter en central del av tandsköterskearbetet. Då våra patienter har ett stort behandlingsbehov, krävs ett stort engagemang för varje patient. Samarbete och samverkan är centralt för oss och när behov uppstår hjälper vi varandra inom och mellan alla våra enheter.Vi sökerdig som har tandsköterskeexamen och gärna ett par års erfarenhet av arbete inom allmän- eller specialisttandvård. Du har god datorvana och gärna kunskaper i Office-programmen. Eftersom du ska kommunicera både muntligt och skriftligt med patienter, närstående, kollegor och myndigheter är det viktigt att du har goda svenska språkkunskaper.För oss är det viktigt att du tycker om att samarbeta och att du möter alla människor med förståelse, respekt och omtanke. Du har en mycket god administrativ förmåga och arbetar strukturerat. Du uppskattar ett arbete där du får ta ansvar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Information och kontaktTjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %. Provanställning kan förekomma.Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:Vårdenhetschef Maria Skärlund, 010-104 29 99.Facklig företrödare för Vision är Erika Karlsson, 010-104 29 19.Sista ansökningsdag är den 25 april 2021. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid. Tjänsten har ID-nummer 20210530.Fakta om ossCentrum för oral rehabilitering har centralt belägna arbetsplatser i Linköping, Norrköping och Motala. Totalt arbetar här cirka 55 specialisttandläkare, tandsköterskor, tandhygienister, tandtekniker och vårdadministratörer.Folktandvården Östergötland är länets största arbetsgivare för tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor. Tillsammans är vi 600 medarbetare som arbetar för att ge östgötarna en god munhälsa genom hela livet. Hos oss får du tillgång till ett nätverk med erfarna kollegor inom både allmäntandvård och specialisttandvård. Våra arbetsplatser finns över hela länet och möjligheterna till utveckling, intern rörlighet och lärande är stora.Folktandvården Östergötland är en del av Region Östergötland som erbjuder cirka 14 000 medarbetare en trygg anställning med kollektivavtal, pensionsavsättningar, friskvårdsbidrag och avtalsförsäkringar.Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som Region Östergötland inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser.Region ÖstergötlandVaraktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-25REGION ÖSTERGÖTLAND5680236