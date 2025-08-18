Tandsköterska/Receptionist sökes

Bita Tandclinic AB / Tandsköterskejobb / Stockholm
2025-08-18


Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Bita Tandclinic AB i Stockholm

T
Vi på Bita TandClinic har funnits på Köpenhamnsgatan 6-8 i Kista sedan 2022. Kliniken har vuxit och utvecklats snabbt, och vi är nu ett härligt team med flera tandläkare, tandsköterskor och en tandhygienist.
Nu söker vi en tandsköterska/receptionist som vill bli vårt ansikte utåt och bidra till en ännu bättre patientupplevelse.

Publiceringsdatum
2025-08-18

Dina arbetsuppgifter
Vara klinikens första kontakt och ansikte utåt mot patienter - både i reception och via telefon

Ta emot patienter, boka tider, kalla patienter och ge service i receptionen

Ta betalt, skicka påminnelser och hantera patientfakturor

Assistera tandläkare och tandhygienist i behandlingsrummet

Sterilarbete och hygienrutiner

Ev. delegerat arbete med enklare kliniska uppgifter

Arbeta i journalsystemet Qdent

Planera möten och stödja klinikchefen i administration

Rapportera personalens arbetstider, notera frånvaro och kommunicera med löneavdelningen

Ansvara för klinikens sociala medier - skapa inlägg, marknadsföra kliniken och stärka vår digitala närvaro

Delta i klinikens kvalitetsprogram och bidra till hög standard i verksamheten

Vi söker dig som
Är utbildad tandsköterska eller har erfarenhet av tandvård/reception

Har mycket goda kunskaper i svenska (tal och skrift) - fler språk är meriterande

Är serviceinriktad, glad, social och tycker om att möta människor

Är noggrann och ansvarsfull, särskilt i administrativa och ekonomiska frågor

Är kreativ och intresserad av att arbeta med sociala medier

Klarar av att hantera stressiga situationer på ett professionellt sätt

Trivs i team men kan även arbeta självständigt

Vi erbjuder
En modern klinik med digital röntgen och hög standard

Ett engagerat och stöttande team

En varierad tjänst där du kombinerar kliniskt arbete, administration, service och marknadsföring

Möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med kliniken

Tillsvidareanställning med provanställning enligt överenskommelse

Plats: Bita TandClinic, Köpenhamnsgatan 6-8, Kista
Tillträde: Enligt överenskommelse
Är du vårt nya ansikte utåt?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: kista@tandclinic.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bita Tandclinic AB (org.nr 556798-2839)
Köpenhamnsgatan 6-8 (visa karta)
164 42  KISTA

Jobbnummer
9463949

Prenumerera på jobb från Bita Tandclinic AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Bita Tandclinic AB: