Tandsköterska/Receptionist sökes
2025-08-18
Vi på Bita TandClinic har funnits på Köpenhamnsgatan 6-8 i Kista sedan 2022. Kliniken har vuxit och utvecklats snabbt, och vi är nu ett härligt team med flera tandläkare, tandsköterskor och en tandhygienist.
Nu söker vi en tandsköterska/receptionist som vill bli vårt ansikte utåt och bidra till en ännu bättre patientupplevelse.

Dina arbetsuppgifter
Vara klinikens första kontakt och ansikte utåt mot patienter - både i reception och via telefon
Ta emot patienter, boka tider, kalla patienter och ge service i receptionen
Ta betalt, skicka påminnelser och hantera patientfakturor
Assistera tandläkare och tandhygienist i behandlingsrummet
Sterilarbete och hygienrutiner
Ev. delegerat arbete med enklare kliniska uppgifter
Arbeta i journalsystemet Qdent
Planera möten och stödja klinikchefen i administration
Rapportera personalens arbetstider, notera frånvaro och kommunicera med löneavdelningen
Ansvara för klinikens sociala medier - skapa inlägg, marknadsföra kliniken och stärka vår digitala närvaro
Delta i klinikens kvalitetsprogram och bidra till hög standard i verksamheten
Vi söker dig som
Är utbildad tandsköterska eller har erfarenhet av tandvård/reception
Har mycket goda kunskaper i svenska (tal och skrift) - fler språk är meriterande
Är serviceinriktad, glad, social och tycker om att möta människor
Är noggrann och ansvarsfull, särskilt i administrativa och ekonomiska frågor
Är kreativ och intresserad av att arbeta med sociala medier
Klarar av att hantera stressiga situationer på ett professionellt sätt
Trivs i team men kan även arbeta självständigt
Vi erbjuder
En modern klinik med digital röntgen och hög standard
Ett engagerat och stöttande team
En varierad tjänst där du kombinerar kliniskt arbete, administration, service och marknadsföring
Möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med kliniken
Tillsvidareanställning med provanställning enligt överenskommelse
Plats: Bita TandClinic, Köpenhamnsgatan 6-8, Kista
Tillträde: Enligt överenskommelse
Är du vårt nya ansikte utåt?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: kista@tandclinic.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Bita Tandclinic AB
