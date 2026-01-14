Tandsköterska, Mariestad
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Nu söker vi en självgående tandsköterska som förstår vikten av god service och bra bemötande
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
Vi på Folktandvården Mariestad söker nu en tandsköterska som vill hjälpa oss med att driva kliniken framåt i en kreativ miljö.
Vi arbetar i en positiv anda där teamarbete och utveckling av verksamheten är naturliga inslag. Vi tycker det är spännande med utmaningar och nytänkande. Nu söker vi dig som tycker det är en självklarhet med öppna dörrar, att kliniken är ett gemensamt ansvar, att vi hjälper varandra och dessutom har roligt tillsammans.
Vi är en stor klinik med engagerade och offensiva medarbetare, där vi ser till att vi tillsammans får en givande och stimulerande arbetsmiljö.
Folktandvården Mariestad har 16 behandlingsrum och vi är för närvarande totalt 30 medarbetare, 17 tandsköterskor, 5 tandhygienister och 8 tandläkare. Vi har en mycket bred kompetens och lång erfarenhet av komplicerade behandlingar. Allt från tandvårdsrädda som behandlas med lustgas i lugn miljö till avancerad protetik. Kliniken har också en OPG utrustning.
Hos oss träffar du patienter med olika vårdbehov i alla åldrar. Du får därför användning av hela din kompetens samtidigt som tjänsten också ställer krav på både kreativitet, empati och servicekänsla.
I tjänsten ingår bland annat:
Att assistera tandläkare vid undersökningar och behandlingar samt arbeta med undersökningspass med tandläkare/tandhygienist.
Eventuell arbete med egna patienter vid profylaxbehandlingar, inskolningar, munhälsorådgivning eller tillvänjningsbehandling
Eventuell arbete i sterilen och receptionen
Vi arbetar i en positiv anda där teamarbete och utveckling av verksamheten är naturliga inslag. Vi tycker det är spännande med utmaningar och nytänkande och strävar efter att engagera alla medarbetare i klinikens utvecklingsarbete.
Läs gärna mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Folktandvården Mariestad - Folktandvården (vgregion.se)
Kompetenskrav och profil
Utbildad tandsköterska med en utbildning av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolor)
Intresse för både barntandvård och vuxentandvård
Goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som skrift
Självständigt sköta administration
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
Bidra till verksamhetens utveckling genom att aktivt delta i klinikens förbättringsarbete
Är du ny i yrket får du ett individuellt upplagt handledningsprogram under första tiden. Handledningsprogrammet är en del av vårt tvååriga utvecklingsprogram för nyutbildade tandsköterskor.
Om rekryteringsprocessen
Det första steget i rekryteringsprocessen är en digital intervju med HR. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Dessa intervjuer är planerade till vecka 5 och 6.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
