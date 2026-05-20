Tandsköterska, Källstorp Trollhättan
2026-05-20
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
På Folktandvården Källstorp träffar du patienter i alla åldrar med många olika vårdbehov. Som tandsköterska hos oss har du en viktig roll för att patienterna ska känna sig bra bemötta och trygga under sitt besök. Du får användning av hela din kompetens samtidigt som tjänsten också ställer krav på både kreativitet, empati och servicekänsla. Vi gillar utmaningar och nytänkande, och strävar efter att engagera alla medarbetare i klinikens utvecklingsarbete.
I tjänsten ingår bland annat:
Att assistera vid undersökningar och behandlingar
Arbete med egna patienter vid profylaxbehandlingar, inskolningar, munhälsorådgivning eller tillvänjningsbehandling
Arbete i sterilen och receptionen
Arbete med FRAMM
Uppsökande verksamhet
Hos oss arbetar idag sammanlagt 22 medarbetare. Vi har högt i tak med mycket skratt och gott samarbete! Eftersom våra patienter blir fler så behöver vi öka vår bemanning med ytterligare tandsköterskor! Är du den personen vi söker?
Det hoppas vi!! Varmt välkommen med din ansökan till den lilla kliniken med det stora hjärtat!
Åker du kollektivt med buss till oss, så ligger busshållplatsen ett stenkast från kliniken. Åker du tåg, så kan man promenera till oss på 15 min från tågstationen.
Tar du egen bil så parkerar du gratis utanför kliniken, det finns även laddningsplatser för elbilar precis utanför.
Läs gärna mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Folktandvården Källstorp, Trollhättan - Folktandvården (vgregion.se)
Kompetenskrav och profil
Utbildad tandsköterska med en godkänd utbildning av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolor)
Intresse för både barntandvård och vuxentandvård
Goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som skrift
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
Är du ny i yrket får du ett individuellt upplagt handledningsprogram under första tiden. Handledningsprogrammet är en del av vårt tvååriga utvecklingsprogram för nyutbildade tandsköterskor.
Om rekryteringsprocessen
Det första steget i rekryteringsprocessen är en digital intervju med HR. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Dessa intervjuer är planerade till 4/6, 9/6 och 11/6 2026.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om Lön, ersättning och förmåner - det här får du som medarbetare i VGR.
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
