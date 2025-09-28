Tandsköterska i Göteborg sökes!
2025-09-28
Är du vår nästa tandsköterska?
Är du en engagerad och ansvarstagande person som vill arbeta på en modern och utvecklingsinriktad tandklinik i Göteborg? Då kan vi vara rätt arbetsplats för dig!
Vi söker en tandsköterska till vår klinik vid Guldheden/Sahlgrenska, där vi sätter kvalitet och service i första rummet. Hos oss får du möjlighet att arbeta med både traditionell tandvård och avancerade behandlingar som estetisk tandvård, ortodonti och implantatkirurgi. Vi använder den senaste tekniken, bland annat digital scanning och panoramaröntgen, för att alltid kunna erbjuda våra patienter den bästa möjliga vården.
Vi letar efter dig som:
Är ansvarstagande, flexibel och positiv
Har god datorvana
Behärskar svenska flytande, både i tal och skrift
Är serviceinriktad och gillar att kommunicera med både patienter och kollegor
Vi erbjuder en arbetsmiljö med möjlighet till utveckling och där din insats verkligen gör skillnad. Tillsammans formar vi framtiden för kliniken och våra patienter.
Anställningsform: Heltid eller deltid
Låter det som en spännande möjlighet för dig? Skicka din ansökan till oss på jobb@guldhedenstandklinik.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: jobb@guldhedenstandklinik.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Tandläkarbröderna 2 AB
Doktor Salens Gata 1
413 22 GÖTEBORG
Guldhedens Tandklinik
Guldhedens Tandklinik Jobbnummer
9529844