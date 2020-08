Tandläkare modern klinik Älvsjö - Älvsjö Tandvård AB - Tandläkarjobb i Stockholm

Älvsjö Tandvård AB / Tandläkarjobb / Stockholm2020-08-22Älvsjö Tandvård erbjuder en stor, öppen, ljus och nyrenoverad arbetsplats med en modern känsla. Vi använder den senaste mjukvaran och utrustningen, exempelvis digital avtryckstagning, CBCT, Invisalign, mm.Alla medarbetare hos Älvsjö Tandvård är försäkrade och har rätt till tjänstepension.Älvsjö Tandvård har funnits i snart tre år. Under denna korta tid har vi växt från att vara en medarbetare till tolv tack vare hög kvalité, bra öppettider och bra bemötande. Lokalen är stor och det finns möjligheter att växa ytterligare.Vi ligger mitt i Älvsjö framför pendeltågsstationen och nära vårdcentralen. Vi erbjuder allt inom allmäntandvården samt kirurgi och implantatbehandlingar. Vårt mål är att i framtiden erbjuda all tandvård inom alla inriktningar under samma tak. Därför kan Älvsjö Tandvård erbjuda flera utvecklingsmöjligheter.Om du är nöjd med din tsk och vill komma som ett team finns det möjlighet för detta.Specifikationer:Journalsystem: OpusAnslutna till FörsäkringskassanAvtal med SLLRöntgenprogram: DentalEyePanorama röntgenCBCTDigital skanningMaskinell rens: WaveOneTillgänglighetsanpassad för äldre, barnfamiljer, rullstolsburna mmVi söker dig som:Svensk tandläkarlegitimation.Älskar sitt yrke.Flytande svenska i både tal och skrift.Tycker om att arbeta med akuta.Villig att delegera till tandsköterska och tandhygienist.Ambitiös.Social och glad.God kommunikativ förmåga.Stresstålig. (Det innebär att man ska kunna behålla lugnet och se lösningar under stressiga situationer). Allmäntandläkare.Extra kompetens inom protetik eller ortodonti är meriterande.2020-08-22Sista dag att ansöka är 2020-09-21Älvsjö Tandvård ABPrästgårdsgränd 412544 Älvsjö5329784