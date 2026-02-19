Tandhygienist sökes
2026-02-19
Tandhygienist sökes - välkommen till Tandläkarhuset i Bålsta!
Vill du jobba på en personlig klinik där kvalitet, omtanke och teamkänsla står i fokus? Då kan du vara den vi söker!
Tandläkarhuset i Bålsta är en modern klinik med engagerade kollegor och en trivsam arbetsmiljö. Vi arbetar tillsammans för att ge våra patienter ett tryggt och professionellt bemötande - och vi tror på att ha roligt på jobbet samtidigt som vi håller hög kvalitet.
Om rollen
Som tandhygienist hos oss får du en viktig och självständig roll med stort patientfokus. Du arbetar med undersökningar, förebyggande vård och behandlingar, och du är en naturlig del av teamet kring patienten.
Vi lägger stor vikt vid personlighet och teamkänsla
För oss är det viktigt att du passar in i teamet och bidrar till en positiv stämning på kliniken. Vi tror att ett gott bemötande, prestigelöshet och samarbetsvilja är minst lika viktigt som erfarenhet - hos oss hjälps vi åt och stöttar varandra i vardagen.
Vi söker dig som
Är legitimerad tandhygienist
Har ett varmt, tryggt och professionellt bemötande
Trivs med patientkontakt och vill skapa långsiktiga relationer
Är noggrann, ansvarstagande och strukturerad
Är en lagspelare som gillar att samarbeta och bidra till en god teamkänsla
Vi erbjuder
En trygg och trivsam arbetsplats med god sammanhållning
Moderna arbetssätt och ett team som stöttar varandra
Möjlighet till kompetensutveckling
Tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse
Tillträde enligt överenskommelse
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
