Tandhygienist Skanör

Tandsköterskejobb
2026-02-24


Skanör Dental söker Leg. Tandhygienist
Välkommen till ett tandvårdsteam som växer tillsammans genom respekt och prestigeslös samverkan. Skanör Dental leds av Protetikern Melvin som både är snäll , kul och ambitiös med sin och teamets tandvård.
Som tandhygienist här får du

Ständig utveckling i ditt yrke och en tandhygienistkollega.

Arbetskamrater som brinner för att leverera i toppklass och som vill ha roligt

Ett varmt välkomnande eftersom du är en viktig medspelare för oss

Arbetstid efter överenskommelse

Önskemål om profil på dig som tandhygienist:

Legitimation och goda svenska kunskaper

Erfarenhet är toppen men vi premierar hellre en inställning att det du inte kan- det kan du lära dig

Skicka in din ansökan utan dröjsmål - vi applicerar en löpande rekryteringsprocess och kommer finnas tillgängliga även under julhelgen.

Dental Business Group hjälper tandvårdsverksamhet att nå sin fulla potential genom hitta de rätta spelarna.
Rätt person på rätt plats.
Anmäl ditt intresse genom att skriva ett personligt brev och ett CV. För mer information gällande denna tjänst går det bra att kontakta via chatten eller ringa Åsa Lindgren 079-0760419 som kommer finnas tillgänglig även utanför kontorstid och under julledigheten.
Dental Business Group I Rekrytering

Sista dag att ansöka är 2026-08-23
Arbetsgivare
Dental Business Group AB (org.nr 559057-0627), https://dentalbusinessgroup.teamtailor.com
Skanör Dental (visa karta)
239 30  SKANÖR

