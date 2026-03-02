Tandhygienist
Praktikertjänst AB / Tandsköterskejobb / Stockholm Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm
2026-03-02
Vi söker tandhygienist till våra privatkliniker i centrala Stockholm
På grund av ett ökande patientflöde söker vi nu en engagerad och kompetent tandhygienist till våra moderna privatkliniker belägna på Götgatan och Sveavägen.
Innerstadstandläkarna är en del av Praktikertjänst, vilket innebär att vi står för hög kvalitet, professionalism och långsiktighet i allt vi gör. Hos oss kombineras det personliga och familjära arbetssättet på en privatklinik med tryggheten och kvalitetskraven från en av Sveriges starkaste vårdgivare.
Vi är ett medelstort, sammansvetsat team med högt patientfokus och god arbetsmiljö. Nu står vi inför en spännande tillväxtfas och behöver förstärka teamet för att fortsätta leverera tandvård av hög kvalitet. Publiceringsdatum2026-03-02Om tjänsten
Som tandhygienist hos oss arbetar du självständigt med förebyggande tandvård, undersökningar och behandlingar. Du har möjlighet att påverka din arbetsdag och arbetar i nära samarbete med tandläkare och tandsköterskor. Våra kliniker är fullt digitaliserade och utrustade med modern teknik.
Vi söker dig som:
- Är legitimerad tandhygienist i Sverige
- Är trygg i din yrkesroll och har ett kvalitetsmedvetet arbetssätt
- Har ett professionellt och empatiskt bemötande gentemot patienter
- Trivs med att arbeta både självständigt och i team
- Bidrar till en positiv och trivsam arbetsmiljö
Vi erbjuder:
- Arbete på attraktiva adresser i centrala Stockholm
- Ett stabilt och växande patientunderlag
- Trevliga kollegor och god teamkänsla
- Konkurrenskraftiga villkor och möjlighet till utveckling
- Friskvårdsbidrag
Låter detta intressant är du varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2024/51". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Tandhygienist Jobbnummer
9772756