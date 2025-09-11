Takarbetare
Lw Sverige AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Stockholm Visa alla takmontörs- och golvläggarjobb i Stockholm
2025-09-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lw Sverige AB i Stockholm
, Tyresö
, Nacka
, Göteborg
eller i hela Sverige
LW Sverige AB söker Takmontörer!
Är du händig och nyfiken på takarbeten och plåtslageri? Då har vi jobbet för dig!
Om rollen Som Takmontör kommer du att arbeta med underhåll och reparationer, exempelvis montering av hängrännor, stuprör, bandtäckning och isolering. Arbetsuppgifterna är varierande och fysiska, du får jobba både självständigt och tillsammans med kollegor.
Montering av hängrännor, stuprör och bandtäckning
Isoleringsarbete och andra takrelaterade uppgifter
Underhåll och reparationer åt fastighetsägare
Självständigt arbete och samarbete i team
Vi söker dig som:
Har praktisk bakgrund, gärna inom tak, bygg eller hantverk - men viktigast är att du är nyfiken och vill lära
Är serviceinriktad, lösningsorienterad och tar ansvar
Har B-körkort och behärskar svenska språket
Inte rädd för att jobba på hög höjd
Vad erbjuder vi?
Tjänstepension via Fora
Friskvårdsbidrag på 3000 kr/år
5 extra lediga dagar utöver lagstadgad semester
Kollektivavtal enligt Plåt- och Ventilationsavtalet
Möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling
Placering och arbetsort: Vårt huvudkontor ligger i Stockholm och det är härifrån vi utgår. Du kan ange Stockholm och/eller Göteborg, men fasta tjänster finns endast i Stockholm.
Jobb i Göteborg kan förekomma som traktamenteprojekt, men det är inte garanterat. Om inga traktjobb finns behöver du kunna arbeta i Stockholm utan boende från oss.
Om oss LW Sverige AB är Sveriges största Tak & Fasad-företag, och vi befinner oss i en expansiv fas. Här får du möjlighet att växa och bidra till vårt framgångsrika team.
Hos oss är mångfald och jämställdhet en självklar del av kulturen. Vi ser gärna kvinnliga sökande, då kvinnor i dagsläget är underrepresenterade i vår bransch.
Låter det intressant? Ansök idag och bli en del av vårt engagerade team! Vi ser fram emot att höra från dig.
Urval och intervjuer sker löpande. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lw Sverige AB
(org.nr 556398-8244), https://lwab.se/ Arbetsplats
LW Sverige AB Jobbnummer
9503219