Takarbetare - Stockholms län
Ayva Invest AB / Tunnplåtslagarjobb / Stockholm
2025-10-02
Publiceringsdatum2025-10-02Om tjänsten
Ayva Construction söker dig som har några års erfarenhet av takarbete inom (Tegel, Tätskikt & Plåt) och trivs i en självständig roll där du får vara en del av ett kunnigt och engagerat team. Hos oss får du en varierande arbetsdag med projekt i olika storlekar - alltid med kvalitet i fokus. Vi utför alla typer av tätskiktsentreprenader från takomläggningar till gårdar och terrasser.
Arbetet innefattar en hel del tunga lyft och är fördelaktigt om du är i god fysisk form. I arbetsuppgifterna ingår många praktiska delmoment, på så vis krävs det att du är en praktiskt lagd person.
Vi utbildar och utvecklar även fortlöpande personalen genom montörsutbildningar tillsammans med våra materialleverantörer. Kvalifikationer
Minst 1-2års erfarenhet inom takarbeten
Svenska i tal och skrift
Engelska i tal och skrift
B-Körkort
Ej höjdrädd.
Arbetstiderna är 07:00 - 16:00. Helgarbeten kan förekomma vid behov.
• Område: Stockholms län
Vem trivs här?
Vi på Ayva Construction tror att du är en person som vill jobba tillsammans med andra och är lösnings orienterad som lätt skapar en bra stämning bland dina arbetskamrater. Du vill utföra ditt arbete på ett mycket effektivt och kvalitetsmedvetet sätt. Är du även noggrann, punktlig och flexibel så kommer du att trivas bra i denna roll
Är du intresserad?
Skicka din ansökan snarast möjligt. Rekryteringsarbetet sker löpande under ansökningstiden. Ansök genom att maila till jobb@ayvaconsulting.se
och märk ansökan med "Takarbete 2025 ". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
per mail
E-post: jobb@ayvaconsulting.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Takarbetare2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ayva Invest AB
(org.nr 559158-3470)
105 69 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms län Jobbnummer
9536844