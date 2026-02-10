Tågtekniker
2026-02-10
Vill du ha ett spännande jobb där du får arbeta med den senaste tekniken? Drivs du av att lösa tekniska utmaningar och arbeta med händerna? Nu har du chansen att bli en del av Euromaint i Gävle som tågtekniker!
Hos oss får du inte bara ett jobb, utan en karriär med stora utvecklingsmöjligheter i en växande framtidsbransch.
Om rollen
Som tågtekniker hos oss spelar du en viktig roll i att hålla Sveriges tåg i toppskick.
Du kommer att:
* Utföra underhåll och reparationer av lok och vagnar enligt instruktioner.
* Genomföra felsökningar
* Rapportera och dokumentera ditt arbete i våra system.
* Delta aktivt i förbättringsarbete för en effektivare och säkrare arbetsmiljö.
* Samarbeta nära med ditt team för att säkerställa att tågen är säkra och driftklara.Publiceringsdatum2026-02-10Profil
Vi söker dig som är en teknisk problemlösare med ett genuint intresse för mekanik och teknik.
Du har:
* Gymnasieutbildning inom fordonsteknik, industri eller el.
* Minst 3-4 års erfarenhet av arbete i verkstadsmiljö.
* Erfarenhet av reparation och service av maskiner eller fordon.
* Gärna kunskap inom felsökning av digital och elektrisk utrustning.
* God förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift.
Meriterande:
* Truckvana, elkunskap och förmåga att läsa elscheman.
* Erfarenhet som mekaniker.
Vi letar efter dig som är flexibel, ansvarstagande och har en positiv inställning. Du gillar att samarbeta och bidra till en stark teamkultur.
Förmåner & erbjudande
Vi erbjuder:
* Friskvårdsbidrag på 4 000 kr per år
* Ersättning för läkarkostnader och receptbelagd medicin upp till högkostnadsskyddet
* Kompetensutveckling och interna utbildningar
På EuroMaint erbjuder vi en tydlig karriär- och lönemodell för våra tågtekniker. Rollen är indelad i flera nivåer, vilket innebär att du kan utvecklas och befordras inom yrket i takt med att du växer, tar större ansvar och breddar din kompetens.
Plats och omfattning
Plats: Gävle
Omfattning: Heltid
Startdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstider: dagtid, skiftarbete förekommer ibland och kan bi aktuellt i framtiden.
Form: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi Master-testerna OPTO och CORE för att få en rättvis och objektiv bedömning av dina färdigheter.
Vi gör även en bakgrundskontroll innan anställning erbjuds samt en hälsoundersökning, då tjänsten är säkerhetsklassad.
Vill du ta steget in i en framtidsbransch med stora utvecklingsmöjligheter? Skicka in din ansökan redan idag! Sista ansökningsdag är 1 mars, men urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan utsatt datum.
Om EuroMaint
Euromaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Vi har ett nät av verkstäder från Luleå i norr till Malmö i söder. Hos oss arbetar många av Sveriges främsta specialister inom underhåll av järnvägsfordon. Euromaint har en omsättning på ca 1 900 MSEK och hos oss arbetar cirka 1 100 medarbetare (2024). Euromaint ägs av den börsnoterade spanska tågtillverkaren CAF sedan juli 2019. Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4632-43963082". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Euromaint Rail AB
(org.nr 556032-2918), https://euromaint.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Niklas Hult +46701030946 Jobbnummer
9735369