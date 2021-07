Systemutvecklare till Digitaliseringsavdelningen - Norrköpings kommun - Elektronikjobb i Norrköping

Norrköpings kommun / Elektronikjobb / Norrköping2021-07-08KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKADet händer mycket i Norrköping. Allt fler företag väljer att etablera sig här och vi växer dagligen med nya invånare. Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.VÅR VERKSAMHETDigitaliseringsavdelningen har omkring ett 90-tal anställda och är belägen i Pronovahuset vid Motala ström. På avdelningen pågår flertalet digitaliseringsprojekt som syftar till att förstärka olika verksamheter i kommunen med digitala hjälpmedel. Målet är att vara en kommun som är ledande och inspirerande i sitt sätt att föra arbetet med digitaliseringen framåt. Avdelningen ansvarar också för att utveckla och driva de IT-system, applikationer och telefonilösningar som används i kommunens verksamheter. Vi tar oss an morgondagens utmaningar redan idag!ARBETSBESKRIVNINGRollen innebär att du kommer tillhöra gruppen som utvecklar och förvaltar Norrköpings kommuns BI-plattform, vilken just nu håller på att vidareutvecklas och lyftas in en modernare arkitektur och systemtänk. I rollen kommer du behöva ta stort ansvar för att lyfta den befintliga lösningen och vara med och fatta beslut kring vilka tekniker som ska användas och hur en långsiktigt skalbar och förvaltningsbar lösning kan tas fram.Din roll i utvecklargruppen kommer vara att kunna ta dig an uppgifter av en mer teknisk karaktär där du i samråd med de övriga i gruppen kan skissa på och ta fram lösningar för att tillgodose önskemålen som kommer från de olika verksamheternaDIN PROFILDu har examen från högskola eller YH-utbildning inom exempelvis systemvetenskaplig utbildning, ingenjör eller liknande med inriktning på programmering eller kompetens tillgodogjord på annat sätt som arbetsgivaren bedömer motsvarar utbildningen.Du behöver ha goda kunskaper inom JavaScript, SQL, HTML, CSS och även kunskap om moderna JavaScript ramverk (Angular, React eller liknande). Det är en fördel om du har kunskap om ekonomiska begrepp.Det är meriterande med arbetslivserfarenhet som systemutvecklare eller programmerare helst från offentlig sektor, konsultverksamhet eller erfarenhet från arbete inom större organisationer.Du har ett stort tekniskt intresse framförallt för webutveckling. Din roll innebär att du förväntas ha en stor teknisk kompentens men det är dessutom viktigt att du har förmågan att förklara och förmedla tekniskt komplexa frågor för andra som inte har samma tekniska bakgrund som dig. Du är därför kommunikativ och kan uttrycka dig tydligt och har viss känsla för service.Du är en person som är stark i logiskt tänkande och problemlösning. Du kan ta initiativ och har förmågan att se förbättringsområden och jobbat självständig när det behövs så väl som att jobba i team och samarbeta med andra.MER INFORMATION OCH ANSÖKANOm du har ett Github-konto eller annat medium där du lagrat eller publicerat projekt du jobbat med tidigare, på fritiden eller professionellt, så tar vi gärna del av detta i ansökan.Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.Välkommen med din ansökan senast den 8 augusti. På grund av semester kommer vi att påbörja urval från och med 9 augusti och intervjuer kommer att hållas löpande under augusti månad.Vill du veta mer om tjänsten kontaktar du enhetschef Marie Zetterdahl på mejl marie.zetterdahl@norrkoping.se eller systemutvecklare Mikael Davidsson på mejl mikael.davidsson@norrkoping.se Vi kommer att försöka svara så snabbt som möjligt men vi ber om din förståelse för att vi har begränsade möjligheter att svara på frågor under ansökningstiden då vi har semestrar under denna period.Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen.Välkommen med din ansökan!Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-07-08individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-08-08Norrköpings kommun5853109