Systemutvecklare Maximo Mobile (besam) Nivå 3
2026-01-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Plats: Stockholm (Kungsholmen) - möjlighet till distansarbete efter överenskommelse
Omfattning: 100 % (40 timmar/vecka)
Startdatum: 9 mars 2026
Slutdatum: 8 mars 2027
Förlängning: Option 1 + 1 + 1 + 1 + 1 år
Status: Öppen
Om uppdraget
En större offentlig verksamhet inom samhällskritisk infrastruktur söker en senior systemutvecklare (Nivå 3) med djup kompetens inom IBM Maximo och Maximo Mobile (MAS 9.x).
Uppdraget är en central del i vidareutvecklingen av ett asset management-system som stödjer drift, underhåll och livscykelhantering av teknisk infrastruktur. Systemet används av flera verksamhetsområden och har höga krav på kvalitet, spårbarhet och verksamhetsstöd.
Uppdragsbeskrivning
Konsulten ska leda och utföra arbete kopplat till implementation och konfigurering av Maximo Mobile och tillhörande arbetspaket. Uppdraget omfattar både tekniskt och koordinerande ansvar.
Arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Implementation och konfigurering av Maximo Mobile för MAS 9.x
Ledning av arbetspaket som omfattar:
Konfiguration
Tester
Dokumentation
Kartläggning och analys av befintlig mobilapplikation inför ny implementation
Framtagning av förvaltningsplan för vidmakthållande
Framtagning av process för release- och vidareutveckling
Samverkan med verksamhet, IT och andra produktområden
Kompetens och erfarenhet (krav)
Senior systemutvecklare / teknisk specialist (Nivå 3)
Dokumenterad erfarenhet av:
IBM Maximo Asset Management
Maximo Mobile (MAS 9.x)
Erfarenhet av:
Implementation och konfigurering av Maximo-lösningar
Test och teknisk dokumentation
Förvaltningsarbete och livscykelhantering av system
Förmåga att självständigt leda tekniska arbetspaket
Erfarenhet av att arbeta i komplexa organisationer med flera intressenter
Meriterande
Erfarenhet av asset management inom infrastruktur, anläggning eller transport
Erfarenhet av applikationsförvaltning
Förståelse för verksamhetsprocesser inom drift och underhåll
Erfarenhet av arbete i beställar-/förvaltningsorganisation
Självständig och strukturerad
Kommunikativ och samarbetsinriktad
Ansvarstagande och lösningsorienterad
Förmåga att kombinera tekniskt djup med verksamhetsförståelse
Språk
Svenska - flytande i tal och skrift (obligatoriskt)
Placering & arbetssätt
Uppdraget kan utföras både på plats och på distans
Fysisk närvaro på kontor på Kungsholmen sker enligt verksamhetens behov och efter godkännande
