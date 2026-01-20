Systemutvecklare Maximo Mobile (besam) Nivå 3

Famma Konsultning AB / Datajobb / Stockholm
2026-01-20


Plats: Stockholm (Kungsholmen) - möjlighet till distansarbete efter överenskommelse
Omfattning: 100 % (40 timmar/vecka)
Startdatum: 9 mars 2026
Slutdatum: 8 mars 2027
Förlängning: Option 1 + 1 + 1 + 1 + 1 år
Status: Öppen
Om uppdraget
En större offentlig verksamhet inom samhällskritisk infrastruktur söker en senior systemutvecklare (Nivå 3) med djup kompetens inom IBM Maximo och Maximo Mobile (MAS 9.x).
Uppdraget är en central del i vidareutvecklingen av ett asset management-system som stödjer drift, underhåll och livscykelhantering av teknisk infrastruktur. Systemet används av flera verksamhetsområden och har höga krav på kvalitet, spårbarhet och verksamhetsstöd.
Uppdragsbeskrivning
Konsulten ska leda och utföra arbete kopplat till implementation och konfigurering av Maximo Mobile och tillhörande arbetspaket. Uppdraget omfattar både tekniskt och koordinerande ansvar.
Arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Implementation och konfigurering av Maximo Mobile för MAS 9.x

Ledning av arbetspaket som omfattar:
Konfiguration

Tester

Dokumentation
Kartläggning och analys av befintlig mobilapplikation inför ny implementation

Framtagning av förvaltningsplan för vidmakthållande

Framtagning av process för release- och vidareutveckling

Samverkan med verksamhet, IT och andra produktområden

Kompetens och erfarenhet (krav)
Senior systemutvecklare / teknisk specialist (Nivå 3)

Dokumenterad erfarenhet av:
IBM Maximo Asset Management

Maximo Mobile (MAS 9.x)
Erfarenhet av:
Implementation och konfigurering av Maximo-lösningar

Test och teknisk dokumentation

Förvaltningsarbete och livscykelhantering av system
Förmåga att självständigt leda tekniska arbetspaket

Erfarenhet av att arbeta i komplexa organisationer med flera intressenter

Meriterande
Erfarenhet av asset management inom infrastruktur, anläggning eller transport

Erfarenhet av applikationsförvaltning

Förståelse för verksamhetsprocesser inom drift och underhåll

Erfarenhet av arbete i beställar-/förvaltningsorganisation

Publiceringsdatum
2026-01-20

Dina personliga egenskaper
Självständig och strukturerad

Kommunikativ och samarbetsinriktad

Ansvarstagande och lösningsorienterad

Förmåga att kombinera tekniskt djup med verksamhetsförståelse

Språk
Svenska - flytande i tal och skrift (obligatoriskt)

Placering & arbetssätt
Uppdraget kan utföras både på plats och på distans

Fysisk närvaro på kontor på Kungsholmen sker enligt verksamhetens behov och efter godkännande

Uppdragsgivaren tillhandahåller dator och arbetsplats

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
E-post: info@fammakonsultning.se

Arbetsgivare
Famma Konsultning AB (org.nr 559536-6120)
115 77  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9693264

