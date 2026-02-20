Systemutvecklare (Java EE & Angular)
2026-02-20
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en systemutvecklare till ett agilt leveransteam som arbetar inom leveransområdet Säkrad betalning. Uppdraget omfattar både backend- och frontendutveckling och passar dig som trivs i en modern utvecklingsmiljö med tydligt fokus på kvalitet, samarbete och leverans.
Uppdraget är säkerhetsklassat, vilket innebär att du behöver kunna säkerhetsprövas och vara godkänd innan du kan påbörja arbetet.
ArbetsuppgifterUtveckla och vidareutveckla backendfunktionalitet i Java EE
Arbeta med meddelandebaserad integration via JMS tillsammans med exempelvis ActiveMQ, IBM MQ eller RabbitMQ
Utveckla och underhålla frontend i Angular (senaste versioner)
Samarbeta i ett agilt team kring design, implementation, test och leverans
KravMinst 4 års erfarenhet av utveckling med Java EE
Att de 4 åren inkluderar minst 1 års erfarenhet av utveckling med JMS-APIet tillsammans med t.ex. ActiveMQ, IBM MQ eller RabbitMQ
Minst 1 års erfarenhet av frontend-utveckling med Angular som inkluderar arbete med de senaste versionerna (version 19 eller högre)
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av systemutveckling gällande betalningssystem (bokföring, kundreskontra, fakturering, integration mot bank)
Erfarenhet av systemutveckling inom statlig myndighet
Erfarenhet av JBOSS eller Wildfly applikationsserver
Erfarenhet av att utveckla enhetstester med JUnit
Erfarenhet av LinuxSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
