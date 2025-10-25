Systemutvecklare inom Java i Luleå
2025-10-25
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera it-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Välkommen till en av Sveriges största IT-avdelningar.
Flera av it-utvecklingsenheterna i Luleå är inne i en spännande fas av utveckling där Försäkringskassan strävar efter att ligga i framkant när det gäller metoder, verktyg och arbetssätt - vi skapar framtidens arbetsplats redan idag!
Inom området arbetar 36 medarbetare, där majoriteten arbetar som systemutvecklare. Vårt leveransområde har en självklar och central roll i Försäkringskassans IT-organisation.
Utveckling, Java och DevOps
Som systemutvecklare hos oss kommer du att arbeta i team och olika konstellationer med stort fokus på samarbete och gemensam problemlösning. Du förväntas ha förmågan att se helheten i systemutveckling, förstå hur olika delar hänger samman och bidra till en välfungerande helhet. Din roll innebär inte bara att skriva kod, utan också att delta aktivt i hela utvecklingskedjan - från analys, design och hela vägen till leverans.
Vi söker dig som har erfarenhet av Java och som gärna har ett DevOps-tänk enligt GitOps. Vi värdesätter ett arbetssätt som fokuserar på att automatisera och effektivisera processer, där både programvaruutveckling och teknik samverkar för bästa möjliga resultat.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har erfarenhet av systemutveckling i Java eller motsvarande
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god kommunikativ förmåga, i tal och skrift
• kommer med innovativa idéer och lösningar som främjar utveckling
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• kunskap eller erfarenhet av agilt teambaserat arbetssätt
• kunskap eller erfarenhet om DevOps-principer och verktyg
• kunskap eller erfarenhet av containerteknik
• kunskap eller erfarenhet av GitOps.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
En tjänst tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Försäkringskassan kan komma att göra viss ekonomisk personkontroll innan anställning. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test komma att användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Luleå.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Anneli Viklund, 010-112 82 30 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Ahmad Mohsen ahmad.mohsen@forsakringskassan.se
, 010-113 45 24 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackliga representanter är för ST Simo Dzeletovic, Saco-S Kenneth Kullbrandt, Seko Eliza Grundström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 16 november 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning
