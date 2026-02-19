Systemutvecklare inom Java i Luleå
2026-02-19
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
, Överkalix
, Haparanda
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera it-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Välkommen till en av Sveriges största IT-avdelningar.
IT-utvecklingsenheterna i Luleå och Kalix befinner sig i en spännande utvecklingsfas där Försäkringskassan fortsätter att ligga i framkant när det gäller metoder, verktyg och arbetssätt. Här samverkar flera leveransområden som tillsammans utvecklar och förvaltar samhällsviktiga IT-lösningar, bland annat inom arbetsmarknadsstöd, pension samt externt informationsutbyte och datahantering.
På våra kontor i Luleå och Kalix arbetar drygt 100 medarbetare, varav majoriteten är systemutvecklare. Du får arbeta med komplexa system i nära samarbete med erfarna kollegor i agila team, där modern systemutveckling kombineras med stabila och genomtänkta arbetssätt. Här är tekniskt ansvar, kvalitet och säkerhet centrala, och som utvecklare har du möjlighet att påverka lösningar som används av stora delar av samhället dagligen.
Utveckling, Java, DevOps och agila team
Vi söker dig som har erfarenhet av Java och som trivs i ett arbetssätt där DevOps och infrastruktur är en naturlig del av utvecklingen.
Som systemutvecklare hos oss blir du en viktig del av ett teambaserat sammanhang där samarbete, gemensamt ansvar och teknisk kvalitet står i centrum. Du arbetar nära andra utvecklare, arkitekter och verksamhetsnära roller för att lösa komplexa problem och bygga lösningar som håller över tid.
I rollen är du delaktig i hela DevOps-cykeln. Det innebär att du inte stannar vid implementation, utan är med från tidig analys och design till driftsättning, övervakning och kontinuerlig förbättring av våra applikationer. Du är med och tar ansvar för att det vi bygger också fungerar stabilt och säkert i produktion.
Du har förmågan att lyfta blicken, se helheten i systemlandskapet och förstå hur olika komponenter samverkar allt från behov, kod och infrastruktur till drift och användning i verkligheten. Här förväntas du bidra med både teknisk kompetens och ett analytiskt förhållningssätt som stärker helheten, inte bara den enskilda lösningen. Vi värdesätter ett tekniskt nyfiket förhållningssätt där automatisering, effektivisering och samverkan mellan utveckling och drift är självklara verktyg för att skapa hållbara och framtidssäkra lösningar.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har erfarenhet av systemutveckling i Java eller motsvarande
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga, i tal och skrift
• har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• erfarenhet av agilt teambaserat arbetssätt
• erfarenhet av eller god förståelse för DevOps-arbetssätt och verktyg
• erfarenhet av eller kunskap om containerteknik
• erfarenhet av eller kunskap om GitOps.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Flertalet tjänster tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Försäkringskassan kan komma att göra viss ekonomisk personkontroll innan anställning. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test komma att användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsorter: Luleå eller Kalix.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Anneli Viklund, Telefonnummer: 010-112 82 30 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Ahmad Mohsen ahmad.mohsen@forsakringskassan.se
Telefonnummer: 010-113 45 24 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackliga representanter är för ST Peter Lampinen, Saco-S Kenneth Kullbrandt, Seko Eliza Grundström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 15 mars 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Individuell lönesättning.
