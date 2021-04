Systemutvecklare inom e-arkiv - Lunds kommun - Elektronikjobb i Lund

Lunds kommun / Elektronikjobb / Lund2021-04-14Lund skapar framtiden - med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?På kommunkontoret, som är kommunstyrelsens förvaltning, arbetar cirka 260 medarbetare med att stödja politiska nämnder och förvaltningar i kommunen. Inom kommunkontoret finns kommungemensamma funktioner som HR, ekonomi, kommunikation, IT, strategisk utveckling och näringsliv.2021-04-14IT- och digitalisering bedriver strategiskt utvecklingsarbete, ansvarar för IT-infrastrukturen samt systemutveckling.Våra viktigaste kunder är kommunens elva förvaltningar som med sina vitt skilda verksamheter. På IT- och digitalisering arbetar idag cirka 45 medarbetare.Hos oss pågår kontinuerlig drift och utveckling av samhällskritiska system. För att leva upp till verksamhetens och kommuninvånarnas förväntningar arbetar vi med modern teknik och några av marknadens bästa produkter. Hos oss får du möjligheter till utmaningar och utveckling. Du får vara en del av att ta idéer från ritbord till färdiga tjänster. Vi arbetar processorienterat enligt ITIL för att säkerställa en god kvalitet i vår leverans. Vårt goda arbetsklimat och fokus på balans mellan arbetsliv och privatliv gör att vi dessutom har roligt på jobbet.Lunds kommun söker nu en systemutvecklare som vill vara med och driva utvecklingen av digital informationshantering och elektronisk arkivering, med placering i Lunds kanske snyggaste kontorsmiljö centralt vid Lunds station. Du är anställd vid IT- och digitalisering men får en central roll i verksamheten som bedrivs av SkånEarkiv - Sveriges största projekt för kommunal samverkan i e-arkivfrågan. Rollen innebär ett operativt ansvar för de tekniska delarna av den digitala leveransprocessen Vi erbjuder dig ett utmanande och utvecklande arbete med stora möjligheter att vara med och påverka!I rollen som systemutvecklare med inriktning e-arkiv kommer du att arbeta med ledande teknologier och verktyg. Du kommer vara en del av IT- och digitaliserings utvecklingsteam, men kommer framförallt att arbeta tätt tillsammans med teamet för e-arkiv för att tillsammans göra Skåne arkiv bäst i Sverige inom områdena e-arkiv och digital informationshantering. Då Lunds kommun är värdkommun för en e-arkivlösning för 16 kommuner i Skåne kommer du att arbeta med många olika roller och verksamheter.Vi söker dig somVi söker dig som har högskoleutbildning inom relevant område eller motsvarande kompetens inhämtad på annat sätt. Du har goda kunskaper i XML (XSD, XSLT) och C# liksom du har goda kunskaper inom relationsdatabaser (SQL, MS SQL server). Har du tidigare arbetat med databasmodellering eller liknande ser vi det som en merit.Du har intresse för processtyrning samt gedigna programmeringskunskaper. Vidare är du analytisk, har ett logiskt tänkande och gillar att lösa problem. Det är meriterande om du har kompetens inom följande teknologier och verktyg:- .NET och .NET Core- API/REST/JSON- Swagger- Angular Material- Javascript- SeriLog- Hangfire- Microsoft SQL Server- Active Directory- IdentityServer (Claims based, JWT, SAML2)- Microsoft Visual Studio- Microsoft Team Foundation ServerErfarenhet krävs. Tjänsten är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär att svenskt medborgarskap är ett villkor. Säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 1 september eller enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-09Lunds kommun5690096