Systemutvecklare
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Du kommer att ingå i ett av våra agila leveransteam som är en del av produktområdet för sjö-och luftfart. Teamen består av systemutvecklare, kravanalytiker, produktspecialist, scrum master, testare, UX-designer och produktägare. Tillsammans har vi ansvar för att omvandla verksamhetens behov till lösningar som underlättar i det dagliga arbetet och är hållbara över tid.
Vi är i en expansiv fas där du kommer att möta flera spännande utvecklingsinitiativ med ursprung i lagstiftning på både nationell och internationell nivå. Det kan innefatta såväl förvaltning som nyutveckling av interna samt externa IT-system med olika integrationer, betallösningar och säkerhetslösningar. Du kommer att ingå i kompetensnätverk med möjlighet att utveckla din och andras kompetens och agera i olika ansvarsroller ex Lead.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/
Du kommer att
- ingå i ett av våra agila team
- utveckla nya effektiva, smarta och hållbara lösningar
- arbeta med verksamhetskritiska system
- vidareutveckla befintliga system.
Du måste ha
- en akademisk examen inom IT-området eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt
- flerårig arbetslivserfarenhet av systemutveckling
- flerårig arbetslivserfarenhet av C#/.NET samt SQL
- arbetslivserfarenhet av webbutveckling/Frontendutveckling
- mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
- goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du också har erfarenhet av
- AspNet Core
- Angular eller likvärdigt ramverk
- Blazor
- automatiserad bygg och releasehantering i Azure DevOps
- UX
Vi vill att du
- är trygg i din roll som systemutvecklare och håller dig uppdaterad inom området
- är samarbetsorienterad och gärna delar med dig av idéer och kunskap till teamet
- tar ansvar både för ditt eget arbete och för teamets gemensamma uppdrag
- är lyhörd, uppmärksam och professionell i ditt bemötande
- är nyfiken på att lära dig mer och vill utvecklas i din roll.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Norrköping. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi tillämpar normalt provanställning. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta tf sektionschef Johan Ouchterlony, via e-post, mailto:krister.siggesjo@transportstyrelsen.se
.
ST, Siv Nederman och Saco-S, Benedicte Johansson nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-1448.
Vi behöver din ansökan senast den 17 mars 2026.
Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda:
Ca 2000.
Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Huvudkontoret ligger i Norrköping.https://www.transportstyrelsen.se/
Kort om avdelning It
Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare.
Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur. Ersättning
