Systemutvecklare
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret / Datajobb / Kalmar Visa alla datajobb i Kalmar
2025-08-29
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalmar kommun, Kommunledningskontoret i Kalmar
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontoret är även förvaltning åt integration- och arbetsmarknadsnämnden samt vatten- och miljönämnden.
Vi arbetar med ett helhetsperspektiv, nära den politiska ledningen, med målet att på bästa sätt ge stöd och service till Kalmar kommuns politiska organisation, bolag samt förvaltningar och till allmänheten. Kommunledningskontoret består drygt 300 medarbetare inom 14 olika verksamheter. Kommunledningskontoret arbetar inom ett brett spektrum av områden och förvaltningen har flera tjänster med specialistkompetenser. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med trygghetsfrågor, föreningsliv och civilsamhälle. Vi är en förvaltning i ständig utveckling - allt för att göra Kalmar ännu lite bättre.
IT:s uppdrag är att tillgodose Kalmar kommunkoncerns behov av IT- och telefonilösningar. Genom löpande förvaltning av Kalmar kommunkoncerns IT-basinfrastruktur tillhandahåller IT en stabil, tillgänglig, säker och kostnadseffektiv IT-miljö som är enhetlig och uppdaterad. I nära samarbete med verksamheterna vidareutvecklar IT också nya och befintliga IT-lösningar samt verksamhetssystem.
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Nu erbjuder nu ett vikariat som systemutvecklare till teamet som jobbar med fokus på e-tjänster! När det gäller just e-tjänster samverkar vi tätt tillsammans med våra grannkommuner i Kalmar län. Våra kunder är alla invånare i flera av våra grann-kommuner.
Portalen som används för våra e-tjänster utvecklas inom Sveriges (troligen) största Open Source-projekt med ca 200 kommuner som också lanserat "minasidor".
Teamet jobbar löpande i utvecklingsprojekt för enkla och vägledande e-tjänster samt förvaltning av dessa.
Med oss kommer du att fortsatt bygga vidare på e-tjänster för invånare, genom att bygga kopplingar till andra system som kan visualisera båtplatser, tomter m.m. Kortfattat gör vi det enklare för våra invånare att nyttja kommunal service!
Du kommer att jobba med distributionen av framtagna lösningar till kommunerna och ser till att det löpande underhållet mot medlemskommunerna fungerar. Du ser vikten av att komma fram till en gemensam standard och ser till att alla centralt utvecklade e-tjänster och integrationer är fullständigt dokumenterade.
För att kunna möta nya behov har vi ofta snabba beslutsvägar, och vårt team behöver därför ständigt utforska nya vägar och verktyg. Här du kan vara med och bidra samt påverka!Kvalifikationer
Du som söker har högskole- eller universitetsexamen inom programmering, data-/systemvetenskap, systemutveckling eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är krav på att behärska programmering i Java, C# (eller annat objektorienterat programmeringsspråk), SQL, JSON och/eller liknande. Du förväntas kunna bygga färdiga systemlösningar. Du ska ha god kunskap av API-utveckling (Back-end) och gärna erfarenhet av Postman eller liknande verktyg för API-utveckling. Om du dessutom har erfarenhet av att använda e-tjänsteplattformar som till exempel Open ePlatform för att bygga e-tjänster, så är det ett stort plus.
Andra önskvärda och extra meriterande kompetenser:
* Kunskap om jUnit
* Testdriven utveckling
* Confluence och Jira
* Continuous delivery
• Git (Bitbucket)
• Maven
• Cloudrepo
• Integrationsplattform -Mule, FRENDS, WSO2 eller motsvarande[MJ1]
Som person är du positiv, driven, ansvarstagande, strukturerad och du har en god samarbetsförmåga. Du ska helst ha dokumenterad erfarenhet av kundnära arbete inom behovsanalys, processkartläggning, kravställning, programmering och systemutveckling med inriktning på integrering av verksamhetssystem. Du kommunicerar flytande på svenska och engelska i både tal och skrift.Övrig information
Placeringsort är Kalmar tätort. Möjlighet att delvis jobba på distans finns, samtidigt som vi förespråkar att vara på plats på kontoret.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274375". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746) Arbetsplats
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Kontakt
Enhetschef IT
Jonas Stockhaus 010-35 20 204 Jobbnummer
9481624