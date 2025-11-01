Systemutvecklare - Göteborg
Rasulson Consulting AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2025-11-01
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rasulson Consulting AB i Göteborg
, Mölndal
, Borås
, Ulricehamn
, Halmstad
eller i hela Sverige
Rollbeskrivning
Uppdraget fokuserar på att effektivisera integrationen mellan datakällor och övervakningssystem för att minska administration och höja kvaliteten i övervakningen genom ökad automatisering. Du etablerar och optimerar automatisering mellan nätverksutrustning och OP5 samt integrerar mot affärssystem för automatisk ärendehantering. Arbetet kan utföras på distans.Publiceringsdatum2025-11-01Dina arbetsuppgifter
Etablera och optimera automatiserad onboarding av nätverks- och kommunikationsutrustning mot OP5.
Integrera OP5 med affärssystem för automatisk ärende- och larmhantering.
Säkerställa skalbar import från flera datakällor och systemtyper.
Dokumentera arkitektur, implementation och drift på svenska.
Presentera lösningar för intressenter och driva utvecklingsarbetet självständigt.Kvalifikationer
Förmåga att ta eget ansvar och självständigt driva arbete.
Gedigen erfarenhet av IT-infrastruktur och närliggande systemmiljöer.
Praktisk erfarenhet av att automatisera processer med Mender.
Djup förståelse och omfattande erfarenhet av OP5-plattformen.
Mycket god förmåga att framställa och redovisa teknisk dokumentation på svenska.
Uppdaterat CV som tydligt beskriver relevant erfarenhet.
Meriterande
Erfarenhet av ITIL-ramverket.
Bred IT-kompetens, gärna bakgrund som teknisk specialist.
Mycket god förmåga att hantera kunddialoger professionellt.
Start/Längd
Start: 2025-11
Längd: Till och med 2026-12-31
Omfattning: 25 % (möjlighet till utökning)
Plats
Göteborg, Sverige (remote)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
411 22 GÖTEBORG Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9584326