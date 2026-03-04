Systemtekniker inom Microsoft, Citrix & Infrastruktur
Systemtekniker
Nu söker vi en systemtekniker till en organisation med en central IT-funktion som ansvarar för att förse verksamheten med system- och teknikstöd samt tillhörande support.
Arbetet sker till största delen i en Windowsmiljö med teknik från Microsoft. System Center och Intune är en viktig del av miljön tillsammans med Hyper-V och nätverksbaserade lagringssystem.
IT-avdelningen ansvarar för den tekniska plattformen, systemen, infrastrukturen och driften både på land och ombord, vilket innebär resor utomlands samt beredskap.
Som systemtekniker inom IT Operations deltar du aktivt i det löpande förvaltningsarbetet, installationer samt vidareutveckling av organisationens Microsoftplattform i samarbete med verksamheten och externa leverantörer.
Vi ser att du har djup teknisk kunskap inom Microsofts produkter, där erfarenhet av systemintegration är en viktig del.Publiceringsdatum2026-03-04Kvalifikationer
Tjänsten kräver att du har 3-5 års erfarenhet av liknande arbete på motsvarande nivå. Vi ser gärna att du har erfarenhet av drift och komplexa installationer i miljöer med höga tillgänglighetskrav.
För att lyckas i rollen ser vi att du har kompetens inom:
Windows Server och Windows klientoperativsystem
Active Directory och PKI
Citrix VDI / Virtual Apps
Exchange on-prem och Exchange Online
Microsoft 365
Intune / EMS
PowerShell och scripting
Backuphantering, gärna Veeam
Grundläggande nätverkskunskap
Det är meriterande om du även har erfarenhet av:
Fortinet
Hyper-V
NetApp
Dell-hårdvara inklusive administration
Vem är du?
För att trivas i rollen är du lösningsorienterad och har ett starkt eget driv. Du har ett stort tekniskt intresse och vill fortsätta utvecklas inom området.
Du har god social kompetens och stark samarbetsförmåga, då rollen innebär många kontaktytor både internt och externt.
Du behöver även ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, då arbetet sker i en internationell miljö.
Urval sker löpande. Tjänsten är en direktanställning hos kund, där IT-bemanning ansvarar för rekryteringsprocessen.
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556840-6028), https://jobb.itbemanning.se
Jakobsbergsgatan 7 (visa karta
)
111 44 STOCKHOLM Arbetsplats
