Systemspecialist Telekom
Skatteverket / Supportteknikerjobb / Sundbyberg Visa alla supportteknikerjobb i Sundbyberg
2025-09-22
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skatteverket i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Sollentuna
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vill du jobba med en komplex och viktig plattform med användare på flera av Sveriges viktiga myndigheter? Som Systemspecialist Telekom bidrar du till att både Skatteverkets och andra myndigheters kommunikation ska fungera sömlöst.
Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Som Systemspecialist Telekom på sektionen Telefoni och Kontaktcenter levererar du tillsammans med resten av sektionen tjänster inom telefoni- och kontaktcenterområdet. I dina arbetsuppgifter ingår både utveckling och förvaltning av tjänster inom sektionens område.
Ni arbetar agilt enligt SAFe-ramverket vilket innebär att ni i stor utsträckning planerar arbetet inom sektionen och jobbar mot gemensamma mål i nära samarbete med verksamheten. Uppdragen ni arbetar med är långsiktiga med fokus på framtidssäkra, hållbara och säkra lösningar.
Du arbetar med varierande uppgifter inom framförallt Mitels produktportfölj såsom MxOne, MiCC, CMG och Companion. Även andra produkter som exempelvis Calabrio hanteras av sektionen. Du arbetar med driftsfrågor så som svårare incidenter, livscykelhantering, changehantering och vissa utvecklingsfrågor. Du arbetar även med att utreda och ta fram beslutsunderlag tillsammans med produktarkitekterna.
Hos oss får du en flexibel och stimulerande arbetsmiljö där vi uppmuntrar till egna initiativ och idéer. Du kommer att få möjlighet att utvecklas både i bredd och på djupet - och inte minst vara en del av en arbetsplats där vi har roligt tillsammans och samtidigt skapar verklig samhällsnytta. Det är viktigt för oss att du har balans mellan jobb och fritid och vi erbjuder bland annat flexibel arbetstid, en friskvårdstimme i veckan och friskvårdsbidrag.
Skatteverkets it-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas. Läs mer på Jobba med it hos oss.
Din placeringsort är Sundbyberg.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- ha god samarbetsförmåga, vara hjälpsam och ha ett gott bemötande
- ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och öppen för förändringar
- ha god problemlösningsförmåga, se mönster och kunna göra avgränsningar
- vara målfokuserad och bidra till att syftet med verksamheten uppnås
- agera medvetet och professionellt utifrån en god självinsikt
- uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Du ska även ha:
- eftergymnasial utbildning inom it alternativt flerårig aktuell arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för rollen
- flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom telekombranschen, exempelvis som systemspecialist eller tekniker
- aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom komplexa it-organisationer som exempelvis en större myndighet, leverantör eller annan stor organisation.
Det är önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom något eller flera av följande områden; Mitels produktportfölj, SQL eller att arbeta agilt. Det är även önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av scripting som Javascript, PowerShell eller Python.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/748". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448) Kontakt
Matilda Sandring, HR-Specialist rekrytering matilda.sandring@skatteverket.se Jobbnummer
9519052