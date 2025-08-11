Systemspecialist (Linux) till IntraPhone Solutions
2025-08-11
Om IntraPhone
IntraPhone ingar i Addnode-koncernen och har sedan 2001 utvecklat nagra av marknadens basta verktyg for kvalitetssakring och effektivisering inom aldreomsorgen. IntraPhone ar idag en ledande aktor pa den svenska marknaden och vara appar och molnbaserade tjanster anvands idag av ett attiotal kommuner runt om i landet.
Vi ar 23 anstallda och majoriteten utgar fran vart centrala kontor pa Sodra Forstadsgatan i Malmo.
Om rollen
Du blir en del av var IT-avdelning dar ni tillsammans ansvarar for allt som har med drift att gora, fran servrar och klienter till natverk och felsokning. Du ar med och bygger en produkt som gor varden battre tillsammans med erfarna kollegor och dar du far vara med och paverka och kan se tydliga resultat av ditt arbete. Du kommer att jobba i ett sammansvetsat och prestigelost team dar man far ta plats och losa olika typer av problem. Det ar en bred roll dar ditt stora tekniska intresse far stort utrymme.
Om dig
For att jobba som Systemspecialist hos IntraPhone har du flera ars erfarenhet inom liknande roller.
Du ska kanna dig bekvam inom foljande omraden:
Linux, Debian, Ubuntu
Bash scripting
Grundlaggande natverk i Linux
Vi soker dig som drivs av att bygga tjanster med oppen kallkod, du som kanske hostat egna servrar hemma eller i molnet pa fritiden.
Du talar och skriver svenska obehindrat och har goda kunskaper i engelska. Garna att du ocksa har erfarenhet av foljande omraden, eller en vilja att lara dig om dem:
Shorewall/IPtables brandvagg
MariaDB
Galera
Tomcat
Apache httpd
Pacemaker
Proxmox
Icinga overvakning
Ceph
Kubernetes
OCI containers
Traefik
Gitlab CI/CD
Gradle byggsystem
pfSense
ELK-stack
Kontakt och ansokan
I denna rekrytering samarbetar vi med Filip Morfiadakis, 0707-57 91 10, pa Neway (https://neway.se/).
Vi arbetar med lopande urval under denna rekrytering, vi vill darfor garna fa din ansokan snarast mojligt.
Valkommen med din ansokan!
Vi ar 23 anstallda och majoriteten utgar fran vart centrala kontor pa Sodra Forstadsgatan i Malmo.
